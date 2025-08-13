Georreferenciamento rural no Paraná exige articulação e qualificação técnica

Cascavel - O georreferenciamento de imóveis rurais enfrenta entraves específicos em regiões com predominância de pequenas propriedades, como é o caso de boa parte do Paraná. Segundo Julio Toporovicz, diretor da APEPA (Associação Paranaense das Empresas de Planejamento Agropecuário), o maior desafio é a complexidade das divisões fundiárias.

“Em muitas dessas áreas, há um intenso fracionamento dentro da mesma matrícula, o que exige o aval de todos os proprietários para que o georreferenciamento possa ser feito”, explica.

Essa exigência legal torna o processo mais demorado e custoso, dificultando a regularização fundiária e o acesso dos produtores a políticas públicas. Toporovicz ressalta que a realidade fundiária varia conforme a região, exigindo soluções diferenciadas e maior articulação entre órgãos públicos, profissionais técnicos e os próprios proprietários rurais.

O georreferenciamento de imóveis rurais, exigência legal para o cadastro de propriedades no Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), deve ser realizado apenas por profissionais habilitados e devidamente qualificados para a atividade. O alerta é de Ricardo Araujo, assessor técnico da Câmara Especializada de Agronomia do CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná).

REGULAMENTAÇÃO

A regulamentação da atividade no sistema Confea/Crea é definida pela Decisão Normativa nº 116/2021 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), que especifica os conteúdos mínimos necessários para habilitar os profissionais para a atividade. Comumente, os Engenheiros Cartógrafos e Engenheiros Cartógrafos e Agrimensores possuem a habilitação automática, considerando a formação acadêmica, que contempla os conteúdos exigidos pela normativa”, afirma Araujo.

Contudo, ele destaca que há a possibilidade de outros profissionais da engenharia e da agronomia exercerem essa função — desde que tenham cursado conteúdos específicos ou pós-graduação em georreferenciamento de imóveis rurais, conforme previsto nos artigos 3º e 4º da DN 116/2021 e, façam a solicitação de extensão de atribuição, respeitando a Resolução n.º 1.073/2016 do Confea.