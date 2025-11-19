Após quase quatro anos de debates no Congresso Nacional, o Brasil dá um passo decisivo na modernização da defesa agropecuária com a regulamentação dos programas de autocontrole, um dos pilares da Lei 14.515/2022. O modelo, que preserva integralmente o poder de polícia do Estado, cria mecanismos para ampliar a capacidade de atuação do serviço público, modernizar procedimentos e incorporar tecnologia e gestão de risco à rotina de fiscalização. A iniciativa nasce com o objetivo de tornar o país mais competitivo, eficiente e preparado para atender às exigências sanitárias dos mercados internacionais.

A discussão começou em 2021, com o Projeto de Lei 1.293, mas seu desenho técnico remonta a 2020, quando as primeiras minutas foram elaboradas pelo Ministério da Agricultura. Desde então, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) conduziu as articulações políticas e técnicas para consolidar um texto capaz de modernizar a legislação, cuja base normativa ainda refletia práticas e limitações da metade do século passado.

Na Câmara dos Deputados, a proposta teve duas relatorias estratégicas. O deputado Domingos Sávio, responsável por analisar o texto na Comissão de Agricultura, defendeu a superação de normas antigas que limitavam o crescimento do setor e criavam entraves operacionais para as indústrias. Já na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Pedro Lupion, presidente da FPA, capitaneou a etapa final, assegurando o apoio político necessário para que a matéria avançasse ao Senado.

Lupion destaca que o novo modelo responde a um desafio estrutural: o crescimento do agronegócio em ritmo muito superior à capacidade de ampliação do quadro estatal. “Por falta de capital humano, o Estado não tem como manter sozinho toda a estrutura de fiscalização necessária. Precisávamos de um sistema capaz de dar agilidade, segurança e previsibilidade, sem abrir mão da autoridade pública”, afirmou.

No Senado, a relatoria ficou a cargo do senador Luís Carlos Heinze, que rejeitou emendas consideradas prejudiciais e reforçou a importância de atualizar o modelo brasileiro de inspeção. Para ele, a aprovação representa “modernização, mais segurança jurídica e maior capacidade de atuação do serviço oficial”, além de impulsionar a qualidade dos produtos e fortalecer a imagem sanitária do País.

A então ministra da Agricultura, Tereza Cristina, hoje vice-presidente da FPA no Senado, sublinha que o autocontrole foi elaborado de forma colaborativa, com forte participação de fiscais, entidades representativas e setor produtivo. Segundo ela, o modelo alinha o Brasil às melhores práticas internacionais. “É uma evolução que reduz burocracias, dá segurança jurídica e consolida nossa referência global em sanidade e inspeção”, afirmou.

Vitória política e avanço regulatório

Um dos marcos recentes da implantação da lei ocorreu em junho deste ano, quando a FPA articulou a derrubada dos vetos presidenciais e restabeleceu o direito dos produtores rurais de fabricar bioinsumos para uso próprio — a chamada produção on farm. A decisão devolveu aos agricultores a dispensa de registro para esses insumos, desde que não haja comercialização, reforçando um dos eixos centrais do novo marco legal.