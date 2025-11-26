A destinação correta dos dejetos suínos, tema central para a sustentabilidade econômica e ambiental da suinocultura regional, será discutida em audiência pública no dia 27 de novembro, às 14h, no plenário Edílio Ferreira, na Câmara de Vereadores. O debate também incluirá outro desafio estrutural para o futuro do agronegócio: a sucessão familiar nas propriedades rurais.

A suinocultura é um dos pilares do agronegócio em Toledo, mas enfrenta entraves que já afetam sua capacidade de expansão. A saturação do solo por fósforo e nitrogênio tem limitado o crescimento dos plantéis, pressionando produtores a buscar alternativas tecnológicas e novos modelos de gestão ambiental.

A audiência reunirá especialistas, entidades, produtores e representantes públicos para discutir soluções economicamente viáveis. Entre elas estão tecnologias para manejo, geração de energia e produção de biofertilizantes — investimentos considerados essenciais para que a atividade continue competitiva e atenda às normas ambientais.

Pesquisas e oportunidades

Pesquisas desenvolvidas na Unioeste apontam caminhos para reduzir o impacto ambiental e agregar valor econômico. Estudos buscam capturar biometano diretamente das lagoas de armazenagem, transformando o resíduo restante em água apta para descarte ou reuso. A abordagem amplia o potencial energético da atividade, permitindo aplicações em frotas de transporte.

O vereador Chumbinho Silva, vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, destaca que o biometano pode reduzir custos logísticos e abrir novas frentes de renda. Durante a audiência, o Sintratol e a Tressi apresentarão um caminhão híbrido movido a biometano e diesel, que promete economia de cerca de 30% no combustível fóssil. “Tudo que se produzir através das pesquisas, eles absorvem”, afirma.

Risco de retração

Segundo Chumbinho, Toledo já registra queda no número de animais alojados, reflexo direto das limitações ambientais. “Nosso solo não comporta mais os dejetos. O município, que era referência, hoje enfrenta sérios obstáculos”, alerta. A falta de expansão preocupa indústrias e cooperativas, que dependem da matéria-prima para manter seus níveis de produção. “Toledo não consegue aumentar o plantel — e talvez diminua”, reforça.

42% do VBP

O futuro da suinocultura do município será discutido nessa audiência pública. O encontro reunirá autoridades como o promotor de Meio Ambiente, Giovanni Ferri, além de líderes sindicais e representantes do setor produtivo. A atividade é considerada estratégica, já que a suinocultura responde por 42% do VBP (Valor Bruto da Produção) do município, mantendo Toledo na liderança estadual há 12 anos.