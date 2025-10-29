Cascavel e Paraná - O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou terça-feira, em Cascavel, o protagonismo do Paraná no agronegócio brasileiro e o papel estratégico da região Oeste do Estado no avanço da produção de alimentos com qualidade, tecnologia e sustentabilidade. A fala ocorreu durante a abertura da 24ª edição da AveSui, principal feira da cadeia produtiva de proteína animal da América Latina, ocasião em que o governador também anunciou R$ 12,5 milhões em novos investimentos para a região.
“O Paraná vive um momento extraordinário, em que o PIB do Estado vai praticamente dobrar em apenas oito anos, fruto do trabalho de quem produz, das nossas cooperativas e da capacidade que tivemos de industrializar aquilo que produzimos no campo. Essa transformação fez o Paraná crescer, gerar empregos e se consolidar como um dos maiores produtores de alimentos do mundo”, afirmou Ratinho Junior.
“A AveSui é um evento importante por reunir boa parte dos produtores, indústrias e cooperativas que fazem essa cadeia ser tão forte e inovadora. É também um espaço para conhecer novas tecnologias e debater temas essenciais, como a sanidade animal e a industrialização do agronegócio, áreas em que o Paraná é referência mundial”, acrescentou o governador.
Segundo Ratinho Junior, o Paraná vive um ciclo de crescimento consistente na produção de proteína animal. Ele lembrou que, em 2024, o rebanho avícola estadual somou cerca de 456 milhões de aves, um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior. O Estado responde por 29% de todo o plantel nacional, ampliando a liderança que mantém há mais de uma década.
“Paraná vive um novo ciclo”
Também presente na abertura da feira, o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes, ressaltou que o Paraná vive um novo ciclo de desenvolvimento sustentável no campo, com políticas públicas que estimulam a produção e agregam valor à atividade rural. “Estamos transformando proteínas vegetais em proteínas animais com eficiência, qualidade e respeito ambiental. Programas como o Descomplica Rural modernizaram o licenciamento e deram segurança a quem investe no agro”, disse.
Nunes destacou, ainda, ações como a ampliação da disponibilidade de energia elétrica no campo e melhorias na infraestrutura viária rural. “Com o Renova Paraná e o Paraná Energia Sustentável, facilitamos o acesso à energia solar e reduzimos custos de produção. E com o programa Estradas Rurais, o Estado destina R$ 3 bilhões para pavimentação e conservação do solo, melhorando a vida de quem produz e reforçando o compromisso do governo com um modelo de produção sustentável”, completou o secretário.
AVESUI 2025
O evento reúne centenas de expositores nacionais e internacionais, caravanas de produtores e empresários do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e intensifica negócios ao longo dos três dias de programação. Com o tema “O Agro é o Negócio do Brasil”, a feira consolida Cascavel como um dos principais polos de inovação e desenvolvimento agropecuário do País.
Nos últimos oito anos, a feira teve o Paraná como sede. Para a diretora da Gessulli Agrimídia e organizadora do evento, Andrea Gessulli, o Estado reúne as condições ideais para sediar a AveSui por ser referência nacional em produção agropecuária e em políticas públicas voltadas ao campo. “O Paraná é a capital do agro brasileiro, o verdadeiro supermercado do mundo, e realiza políticas que fortalecem quem produz. Programas como o Fiagro e o acesso à energia trifásica mostram esse compromisso com o desenvolvimento e a sustentabilidade no campo”, declarou.
O prefeito de Cascavel, Renato Silva, frisou a importância de o município sediar pela primeira vez a AveSui e o impacto positivo do evento para a economia local. “É um orgulho receber uma feira dessa magnitude, que mostra para o Brasil e para o mundo a força e o potencial da nossa região na produção de proteína animal. Cascavel é um município privilegiado, que cresce com inovação, gera desenvolvimento e oportunidades a partir da agropecuária”, afirmou.
A cerimônia de abertura contou ainda com a presença de lideranças empresariais, representantes de cooperativas e autoridades estaduais e municipais. Três personalidades foram homenageadas por sua contribuição ao desenvolvimento do setor: Flauri Migliavacca (Mig-Plus Agroindustrial), Lauri Paludo (Grupo Pluma) e Otamir Martins (Adapar).
A programação da AveSui inclui o 23º Congresso Brasileiro de Precisão na Produção Animal, fóruns de inovação e tecnologia e a entrega do Prêmio “Quem é Quem”, que reconhece as melhores cooperativas do país nos segmentos de aves e suínos. O evento é organizado pela Gessulli Agrimídia, empresa especializada em comunicação e eventos voltados ao agronegócio.
SUSAF
O evento também contou com a entrega do Susaf para Campo Bonito e Três Barras do Paraná. Agora são 199 municípios certificados. O selo atesta que o município cumpre os padrões sanitários exigidos pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), permitindo a ampliação do comércio dentro do Estado. Também participaram do evento os secretários estaduais da Fazenda, Norberto Ortigara; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; os deputados estaduais Gugu Bueno e Márcio Pacheco; o prefeito de Cascavel, Renato Silva; o presidente do IDR-PR, Natalino Avance de Souza; o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli; e o presidente da Adapar, Otamir Cesar Martin.