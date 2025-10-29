Cascavel e Paraná - O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou terça-feira, em Cascavel, o protagonismo do Paraná no agronegócio brasileiro e o papel estratégico da região Oeste do Estado no avanço da produção de alimentos com qualidade, tecnologia e sustentabilidade. A fala ocorreu durante a abertura da 24ª edição da AveSui, principal feira da cadeia produtiva de proteína animal da América Latina, ocasião em que o governador também anunciou R$ 12,5 milhões em novos investimentos para a região.

“O Paraná vive um momento extraordinário, em que o PIB do Estado vai praticamente dobrar em apenas oito anos, fruto do trabalho de quem produz, das nossas cooperativas e da capacidade que tivemos de industrializar aquilo que produzimos no campo. Essa transformação fez o Paraná crescer, gerar empregos e se consolidar como um dos maiores produtores de alimentos do mundo”, afirmou Ratinho Junior.

“A AveSui é um evento importante por reunir boa parte dos produtores, indústrias e cooperativas que fazem essa cadeia ser tão forte e inovadora. É também um espaço para conhecer novas tecnologias e debater temas essenciais, como a sanidade animal e a industrialização do agronegócio, áreas em que o Paraná é referência mundial”, acrescentou o governador.

Segundo Ratinho Junior, o Paraná vive um ciclo de crescimento consistente na produção de proteína animal. Ele lembrou que, em 2024, o rebanho avícola estadual somou cerca de 456 milhões de aves, um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior. O Estado responde por 29% de todo o plantel nacional, ampliando a liderança que mantém há mais de uma década.

Ratinho Junior reencontra Kaefer na AveSui Durante o Encontro na AveSui, o governador Ratinho Junior cumprimentou o empresário e ex-deputado federal Alfredo Kaefer, com quem compartilhou a Câmara Federal entre 2007 e 2010. Aliados de longa data e com visões políticas convergentes, sinalizam uma possível parceria nas eleições de 2026 – Foto: AEN

“Paraná vive um novo ciclo”

Também presente na abertura da feira, o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes, ressaltou que o Paraná vive um novo ciclo de desenvolvimento sustentável no campo, com políticas públicas que estimulam a produção e agregam valor à atividade rural. “Estamos transformando proteínas vegetais em proteínas animais com eficiência, qualidade e respeito ambiental. Programas como o Descomplica Rural modernizaram o licenciamento e deram segurança a quem investe no agro”, disse.

Nunes destacou, ainda, ações como a ampliação da disponibilidade de energia elétrica no campo e melhorias na infraestrutura viária rural. “Com o Renova Paraná e o Paraná Energia Sustentável, facilitamos o acesso à energia solar e reduzimos custos de produção. E com o programa Estradas Rurais, o Estado destina R$ 3 bilhões para pavimentação e conservação do solo, melhorando a vida de quem produz e reforçando o compromisso do governo com um modelo de produção sustentável”, completou o secretário.