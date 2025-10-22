Cascavel e Paraná - A 24ª edição da AveSui América Latina, que será realizada de 28 a 30 de outubro, em Cascavel (PR), reunirá toda a cadeia produtiva de aves, suínos e peixes para três dias de feira, palestras e painéis técnicos. A programação combina conteúdo científico, debates de mercado e experiências de gestão, destacando temas como biosseguridade, eficiência produtiva, sustentabilidade, processamento inteligente e liderança feminina no agro.
Além das discussões técnicas, a AveSui 2025 também reserva dois momentos tradicionais em sua programação: a Churrascada AveSui e o Prêmio Quem é Quem. No dia 28 de outubro, a Churrascada reunirá expositores, visitantes e profissionais do setor em um ambiente de confraternização e networking, com destaque para um cardápio dedicado às carnes de aves e suínos. Já no dia 29, após a cerimônia do Prêmio Quem é Quem, o público poderá participar do tradicional Porco no Rolete, celebração que encerra o evento com gastronomia, música e integração entre os participantes.
Prêmio Quem é Quem
Realizado em 29 de outubro, o Prêmio Quem é Quem – Maiores e Melhores Cooperativas Brasileiras de Aves, Suínos e Aquicultura chega à oitava edição destacando o compromisso do cooperativismo com a inovação, gestão e sustentabilidade. A premiação é uma iniciativa da Agrimídia, em parceria com a EJFGV (Empresa Júnior da Fundação Getúlio Vargas) e a OCB, e se consolidou como referência no setor ao reconhecer boas práticas de governança, eficiência produtiva e responsabilidade socioambiental. Segundo a diretora da Agrimídia e organizadora da AveSui, Andrea Gessulli, a premiação celebra o esforço coletivo de quem impulsiona o desenvolvimento do setor e fortalece o papel do Brasil como protagonista na produção de proteína animal.
A AveSui 2025 reforça seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU por meio de ações sociais alinhadas à Agenda 2030. A feira apoia especialmente os ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável), 5 (Igualdade de Gênero), 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e 17 (Parcerias e Meios de Implementação), promovendo práticas que unem inovação, responsabilidade social e sustentabilidade. Neste ano, a organização amplia esse compromisso com uma campanha solidária em parceria com o Provopar Cascavel: produtores rurais terão acesso gratuito ao evento mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será revertido para a Cozinha Social da entidade e para famílias em situação de vulnerabilidade.
O Provopar Cascavel atua no combate à fome e na inclusão social, atendendo milhares de famílias e desenvolvendo programas que unem alimentação, capacitação e geração de renda. A Cozinha Social prepara refeições diárias e oferece cursos profissionalizantes que estimulam o empreendedorismo e a empregabilidade. Durante a AveSui 2025, os alimentos arrecadados serão destinados à manutenção dessas ações e à distribuição de cestas básicas, fortalecendo o elo entre agroindústria e solidariedade e ampliando o impacto social da feira.
Feira de Negócios e Tendências
A feira de negócios da AveSui apresentará as principais tendências em equipamentos, automação, nutrição, energia, embalagens e serviços para a produção animal. O espaço reunirá empresas e instituições que representam a vanguarda tecnológica do setor.
Entre os expositores confirmados estão: MIG-PLUS, Gell Techno Solution, Carbonor, Bambozzi, Enerquímica, Panke Automação e Codificação Industrial, Yamasa, STA, Vermeer Brasil, Lahuman, Indubius Networks, Equitec Industrial, Haineng, Fórum de Inovação e Startups, Sangati Berga, Vale Urucum, Mercolab, Poulpharm, Zaamp, Energy Ferramentas e Automação, Iaber do Brasil, Usinox, Nardimaq Industrial, Frinox Equipamentos Industriais, Tecnofrio Equipamentos Frigoríficos, Greenpeças, Agroenergy, Brasiplac Telhas Ecológicas, Leão Energia, Retenfor, Sudoeste Geradores, Goldoni, Seab/IDR, Adapar, Embrapa Suínos e Aves, Belgo Cercas, Alliance Indústria Mecânica, Tecmax Geradores, CMA/Safras & Mercado, Bauer do Brasil Irrigação, Consilos, Balfar Solar, CRJ Logística, Lakre Assessoria e Consultoria, Isoart, Climsystem, Nutrimilho Alimentos, Bio Hanusch Biotecnologia e Hagane Facas.
A AveSui 2025 conta com o apoio da Secretaria de Turismo do Paraná, Sanepar, IDR-Paraná, Adapar, Sistema FAEP e da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, além do patrocínio de Aurora Coop, Bretanha Group, Frimesa e Sistema OCB.
Programação e Treinamento
A programação técnico-científica da AveSui 2025 será realizada ao longo dos três dias de evento, reunindo especialistas, pesquisadores e executivos das principais cooperativas e instituições do país. Entre as atividades confirmadas, a Associação Paranaense de Suinocultores (APS) e a Biribas Genética de Suínos promovem, em parceria com a organização da feira, o Curso de Cortes da Carcaça Suína, no dia 29 de outubro, às 10h.
Voltado a profissionais, estudantes e produtores, o treinamento abordará técnicas de corte, manipulação e aproveitamento da carne suína, com foco em agregar valor aos produtos e fortalecer a competitividade da cadeia produtiva. A iniciativa reforça o papel da AveSui como espaço de difusão de conhecimento e estímulo à qualificação técnica na suinocultura.
Debates sobre o mercado
Entre os destaques do Congresso, o Painel Conjuntural de Mercado “O Agro é o Negócio do Brasil”, que será realizado em 28 de outubro, reunirá especialistas para discutir os cenários econômicos, políticos e globais que influenciam o agronegócio e projetar as perspectivas para 2026.
O painel contará com Juan Jensen (Insper), que abordará a conjuntura econômica e política; Larissa Wachholz (CEBRI), com análise sobre o papel da Ásia nas exportações brasileiras; Pedro Lupion (FPA), discutindo políticas setoriais; e Fernando Henrique Lopes Iglesias (SAFRAS & Mercado), com foco no protagonismo do Brasil no mercado global de carnes.
Encerrando a programação, às 12h30, será realizada uma Mesa Redonda de Alto Nível com a participação de líderes como Dilvo Grolli (Coopavel), Neivor Canton (Aurora), Elias Zydek (Frimesa) e José Antonio Ribas Jr. (Seara), entre outros. O debate será mediado pelos especialistas e abordará o mercado internacional, o crescimento interno e as tendências das cadeias de aves, suínos e grãos.