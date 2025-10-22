Cascavel e Paraná - A 24ª edição da AveSui América Latina, que será realizada de 28 a 30 de outubro, em Cascavel (PR), reunirá toda a cadeia produtiva de aves, suínos e peixes para três dias de feira, palestras e painéis técnicos. A programação combina conteúdo científico, debates de mercado e experiências de gestão, destacando temas como biosseguridade, eficiência produtiva, sustentabilidade, processamento inteligente e liderança feminina no agro.

Além das discussões técnicas, a AveSui 2025 também reserva dois momentos tradicionais em sua programação: a Churrascada AveSui e o Prêmio Quem é Quem. No dia 28 de outubro, a Churrascada reunirá expositores, visitantes e profissionais do setor em um ambiente de confraternização e networking, com destaque para um cardápio dedicado às carnes de aves e suínos. Já no dia 29, após a cerimônia do Prêmio Quem é Quem, o público poderá participar do tradicional Porco no Rolete, celebração que encerra o evento com gastronomia, música e integração entre os participantes.

Prêmio Quem é Quem

Realizado em 29 de outubro, o Prêmio Quem é Quem – Maiores e Melhores Cooperativas Brasileiras de Aves, Suínos e Aquicultura chega à oitava edição destacando o compromisso do cooperativismo com a inovação, gestão e sustentabilidade. A premiação é uma iniciativa da Agrimídia, em parceria com a EJFGV (Empresa Júnior da Fundação Getúlio Vargas) e a OCB, e se consolidou como referência no setor ao reconhecer boas práticas de governança, eficiência produtiva e responsabilidade socioambiental. Segundo a diretora da Agrimídia e organizadora da AveSui, Andrea Gessulli, a premiação celebra o esforço coletivo de quem impulsiona o desenvolvimento do setor e fortalece o papel do Brasil como protagonista na produção de proteína animal.

A AveSui 2025 reforça seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU por meio de ações sociais alinhadas à Agenda 2030. A feira apoia especialmente os ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável), 5 (Igualdade de Gênero), 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e 17 (Parcerias e Meios de Implementação), promovendo práticas que unem inovação, responsabilidade social e sustentabilidade. Neste ano, a organização amplia esse compromisso com uma campanha solidária em parceria com o Provopar Cascavel: produtores rurais terão acesso gratuito ao evento mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será revertido para a Cozinha Social da entidade e para famílias em situação de vulnerabilidade.

O Provopar Cascavel atua no combate à fome e na inclusão social, atendendo milhares de famílias e desenvolvendo programas que unem alimentação, capacitação e geração de renda. A Cozinha Social prepara refeições diárias e oferece cursos profissionalizantes que estimulam o empreendedorismo e a empregabilidade. Durante a AveSui 2025, os alimentos arrecadados serão destinados à manutenção dessas ações e à distribuição de cestas básicas, fortalecendo o elo entre agroindústria e solidariedade e ampliando o impacto social da feira.

Feira de Negócios e Tendências

A feira de negócios da AveSui apresentará as principais tendências em equipamentos, automação, nutrição, energia, embalagens e serviços para a produção animal. O espaço reunirá empresas e instituições que representam a vanguarda tecnológica do setor.

Entre os expositores confirmados estão: MIG-PLUS, Gell Techno Solution, Carbonor, Bambozzi, Enerquímica, Panke Automação e Codificação Industrial, Yamasa, STA, Vermeer Brasil, Lahuman, Indubius Networks, Equitec Industrial, Haineng, Fórum de Inovação e Startups, Sangati Berga, Vale Urucum, Mercolab, Poulpharm, Zaamp, Energy Ferramentas e Automação, Iaber do Brasil, Usinox, Nardimaq Industrial, Frinox Equipamentos Industriais, Tecnofrio Equipamentos Frigoríficos, Greenpeças, Agroenergy, Brasiplac Telhas Ecológicas, Leão Energia, Retenfor, Sudoeste Geradores, Goldoni, Seab/IDR, Adapar, Embrapa Suínos e Aves, Belgo Cercas, Alliance Indústria Mecânica, Tecmax Geradores, CMA/Safras & Mercado, Bauer do Brasil Irrigação, Consilos, Balfar Solar, CRJ Logística, Lakre Assessoria e Consultoria, Isoart, Climsystem, Nutrimilho Alimentos, Bio Hanusch Biotecnologia e Hagane Facas.