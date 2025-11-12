Paraná - O mercado de tilápia registrou forte valorização em outubro, impulsionado pela escassez de oferta e pelas condições climáticas menos favoráveis à produção. De acordo com levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP), o cenário foi marcado por uma combinação de fatores que reduziram o volume disponível de peixe no mercado interno, elevando os preços em diferentes regiões produtoras do país.
A principal causa da alta, segundo os pesquisadores, está na limitação de alevinos — pequenos peixes utilizados para o repovoamento dos tanques. A falta desse insumo essencial comprometeu a reposição da produção, resultando em menor disponibilidade de tilápia pronta para o abate. Além disso, as temperaturas mais amenas registradas neste ano retardaram o crescimento dos animais, ampliando a pressão sobre os estoques.
No Paraná, principal polo da piscicultura nacional, os reflexos foram imediatos. No norte do estado, o preço médio da tilápia alcançou R$ 9,19 por quilo em outubro, o que representa uma alta de 7,79% em relação a setembro. Já na região Oeste, o avanço foi ainda mais expressivo: o quilo passou a ser comercializado a R$ 8,31, aumento de 11,88% no mesmo período.
Apesar das variações, o movimento de alta é visto pelos analistas como resultado direto do desequilíbrio entre oferta e demanda. Com menos produto disponível e um consumo relativamente estável, os preços tendem a permanecer firmes até que o ciclo produtivo se normalize — o que depende do ritmo de reposição de alevinos e da elevação das temperaturas nas próximas semanas.
Cenário Internacional e Perspectivas Futuras
No cenário internacional, o desempenho também foi positivo. As exportações brasileiras de tilápia voltaram a crescer em outubro, recuperando parte do fôlego perdido ao longo do ano. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), os embarques somaram 1.602 toneladas no mês, um aumento de 130,4% em relação a setembro. Ainda assim, o volume permanece 6,9% abaixo do registrado no mesmo mês de 2024.
Os números demonstram que, mesmo diante das oscilações, o Brasil mantém posição de destaque no mercado global de tilápia, especialmente pela qualidade e regularidade da produção paranaense. Para os próximos meses, o setor acompanha com atenção o comportamento das condições climáticas e a retomada do fornecimento de alevinos, fatores que devem definir se o atual movimento de alta nos preços será passageiro ou indicativo de um novo ciclo de valorização.