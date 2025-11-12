Paraná - O mercado de tilápia registrou forte valorização em outubro, impulsionado pela escassez de oferta e pelas condições climáticas menos favoráveis à produção. De acordo com levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP), o cenário foi marcado por uma combinação de fatores que reduziram o volume disponível de peixe no mercado interno, elevando os preços em diferentes regiões produtoras do país.

A principal causa da alta, segundo os pesquisadores, está na limitação de alevinos — pequenos peixes utilizados para o repovoamento dos tanques. A falta desse insumo essencial comprometeu a reposição da produção, resultando em menor disponibilidade de tilápia pronta para o abate. Além disso, as temperaturas mais amenas registradas neste ano retardaram o crescimento dos animais, ampliando a pressão sobre os estoques.

No Paraná, principal polo da piscicultura nacional, os reflexos foram imediatos. No norte do estado, o preço médio da tilápia alcançou R$ 9,19 por quilo em outubro, o que representa uma alta de 7,79% em relação a setembro. Já na região Oeste, o avanço foi ainda mais expressivo: o quilo passou a ser comercializado a R$ 8,31, aumento de 11,88% no mesmo período.