Advogada aponta falta de orientação e política pública para evitar “rombos”

Brasil - Cascavel – R$ 187,1 bilhões. Esse é o tamanho do rombo encontrado nas contas da previdência rural em 2024, conforme auditoria realizada pelo TCU (Tribunal de Contas da União). Os gastos com benefícios previdenciários voltados a pequenos produtores rurais, pescadores artesanais, indígenas e trabalhadores da agricultura familiar alcançaram R$ 196,9 bilhões, diferença absurda se comparada ao total arrecadado com as contribuições, que somou apenas R$ 9,8 bilhões.

Em entrevista ao Jornal O Paraná, a advogada Andréia Aguilar, da Comissão de Direitos Previdenciários da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Cascavel, aponta como um dos principais problemas a falta de orientação correta às pessoas, especialmente aos trabalhadores rurais, sobre a importância da arrecadação. “A Lei 8.213/91 determinou que o trabalhador rural deveria recolher o INSS, mas ainda não seria obrigatório o recolhimento para a concessão dos benefícios de natureza rural, bastando comprovar com documentos e testemunhas que trabalhou na lavoura. Passaria a ser obrigatório o recolhimento para essa classe de trabalhadores apenas anos depois”, explica. “Contudo, foram lançadas Medidas Provisórias que mantiveram o direito de o trabalhador rural continuar utilizando-se da mesma regra, ou seja, poderia se aposentar apenas comprovando a atividade, apresentando início de prova documental e testemunhas”.

“Sem contribuir”

Para a advogada, diante disso, culturalmente, a maioria dos trabalhadores rurais já tem em mente a ideia de que os benefícios previdenciários serão concedidos mesmo sem a respectiva contraprestação, ou seja, de que não é necessário fazer contribuições ao INSS para ter direito.

Ainda conforme a representante da Comissão de Direitos Previdenciários da OAB/Cascavel, muitos trabalhadores rurais com renda maior e condições de contribuir para o RGPS, efetuando o pagamento da guia GPS até mesmo no código de trabalhador rural, deixam de recolher convictos de que apenas com notas, alguns documentos e testemunhas conseguirão receber seus benefícios. “Isso gera indignação quando o benefício é negado porque a renda do grupo familiar é maior, ou de alguma forma o direito é recusado sob o argumento de que ele deveria ter recolhido o INSS para conseguir se aposentar ou receber qualquer outro benefício”. Embora a lei determine a contribuição do trabalhador rural há muito tempo, surgem “brechas” que permitem o reconhecimento de direitos sem essas contribuições. “Portanto, se a própria lei permite o reconhecimento dos direitos, obviamente, os benefícios devem ser concedidos e a conta realmente não fecha, visto que a concessão é muito maior que a arrecadação das contribuições”.

Sem informação

No entendimento da advogada Andréia Aguilar, falta orientação e política pública para permitir o aumento da arrecadação, pois muitos trabalhadores rurais que poderiam e até deveriam estar contribuindo para o INSS deixam de recolher pela ideia equivocada, difundida pelo senso comum, de que é possível receber o benefício sem contribuição.