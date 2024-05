Renato e Alécio

O relacionamento político entre o vice-prefeito de Cascavel, Renato Silva, e o presidente da Câmara de Cascavel, vereador Alécio Espínola parece ter voltado à normalidade. Renato Silva publicou em suas redes sociais uma foto ao lado de Alécio e, na legenda da imagem, a frase “mantemos a unidade e a determinação para seguirmos em frente”.

Vice?

Segundo Renato, a foto foi tirada durante um encontro com Alécio, que teria reforçado o compromisso com o grupo político do prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, que tem como pré-candidato a prefeito, Renato Silva. Além disso, Renato informou que mantém a eventual propositura na chapa para Alécio Espínola. “Essa união vem da confiança mútua que temos com o projeto político que defendemos e, assim, continuarmos trabalhando pelo desenvolvimento de Cascavel”, informou na legenda da imagem.

Pazes

O relacionamento político de Renato e Alécio estava abalado desde o fechamento da janela partidária para os vereadores. Segundo Alécio, ele teria sido escanteado do Republicanos, ex-partido de Renato Silva, no final da janela e quase não conseguiu trocar de partido. Por conta disso, Alécio chegou a informar diversas vezes que Renato Silva estaria sozinho na campanha de prefeito de Cascavel e que não iria contar com o apoio dele.

Sanepar

O novo diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley Lipski, tomará posse na próxima segunda-feira (3). A assunção de Bley faz parte da minirreforma anunciada pelo governador Ratinho Junior no final do mês de abril. Bley assume no lugar do cascavelense Cláudio Stabile, que deixou o comando da estatal e vai assumir a secretaria de Administração e Previdência do Paraná.

Repasse FPM

A última transferência do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) de maio será creditada nas contas das prefeituras de todo o Brasil nesta quinta-feira (30). O montante repassado aos cofres municipais fica em R$ 4.747.825.193,56 com retenção do Fundeb. Segundo a CNM (Confederação Nacional de Municípios), o repasse terá um crescimento de 29,53% em comparação com o mesmo período de 2023.

Presidente TSE

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes comandou sua última sessão como presidente da Corte ontem (29). Na próxima segunda-feira (3), a ministra Cármen Lúcia assumirá a função. Em seu pronunciamento, Moraes ressaltou a necessidade de continuar garantindo a liberdade de escolha do eleitor. O ministro também defendeu o combate à instrumentalização das redes sociais.

Risco e desastre

O Poder Executivo deixou de aplicar 35,5% dos recursos destinados ao programa de Gestão de Riscos e Desastres da Defesa Civil entre 2012 e 2023. Dos R$ 33,75 bilhões previstos no Orçamento para ações de resposta, recuperação e prevenção, R$ 21,79 bilhões foram efetivamente pagos pela União ou transferidos a estados e municípios — o equivalente a 64,5% do total. Os dados são do Tribunal de Contas da União.

Compras internacionais

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) emitiu nota informando que a taxação de 20% para compras internacionais acima de US$ 50 é um passo na direção correta, mas ainda é insuficiente. O projeto de lei foi aprovado na Câmara na noite de terça-feira (28), o texto acaba com a isenção de tributos federais para compras estrangeiras. O projeto ainda será analisado pelo Senado Federal.

Ambulâncias para Cascavel

Após a polêmica em torno das ambulâncias da Prefeitura de Cascavel paradas por problemas de manutenção em outubro de 2023 – 13 no total – o deputado estadual Marcio Pacheco conseguiu a liberação de três veículos novos, ainda no ano passado, para auxiliar no atendimento das demandas. Agora, outras 5 ambulâncias devem em breve estar rodando. São 4 para a Secretaria de Saúde de Cascavel e mais uma ambulância para o Consamu, totalizando R$ 1.250.000,00 em recursos viabilizados por Pacheco.