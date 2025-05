Provas à noite são novidades no Paranaense e Metropolitano

A realização de provas à noite neste sábado (10), no Autódromo Zilmar Beux, valendo pelo Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo e Metropolitano de Marcas de Cascavel, serão atração na 2ª etapa dos dois certames, que prossegue até domingo. Também farão parte da programação a 2ª etapa do MBR (Marcas Brasil Racing) e a Copa Vitz, que reúne pilotos paraguaios. A promoção e organização são do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

A programação deste sábado prevê para das 8h30 às 8h40, treino classificatório do MBR (A/B); das 8h50 às 9 horas, treino classificatório do MBR (Super/Elite); às 9h55, largada da corrida 1 do MBR (A/B); das 10h55, largada da corrida 1 do MBR (Super/Elite); das 11h30 às 12 horas, 4º treino da Copa Vitz; das 13 às 13h15, treino classificatório da Copa Vitz; da s13h50, largada da corrida 2 do MBR (A/A); às 14h55, largada da corrida 2 do MBR (Elite/Super); às 16 horas, largada da corrida 1 do Paranaense; às 17h10, largada da corrida 1 da Copa Vitz; 18h05, largada da corrida 2 do Paranaense; às 19h05, largada d acorrida 2 da Copa Vitz; às 20h25, largada da corrida 2 do Paranaense; 21h30, largada da corrida 4 do Paranaense; e às 22h10, pódio do Paranaense.