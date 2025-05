Mentoria em vendas aprimora habilidades de engenheiros e arquitetos

Capacitar engenheiros e arquitetos para se destacarem no mercado, de forma a aprimorar suas habilidades de comunicação, negociação, prospecção de clientes e gestão comercial, transformando conhecimento técnico em oportunidades reais de negócios. Essa é a proposta central da Mentoria de Vendas para Engenheiros e Arquitetos, que terá início no dia 15 de maio, na AEAC (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel), via termo de fomento firmado com o CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) do Paraná. Os encontros vão ocorrer ainda nos dias: 15, 20 e 22, 27 e 29 de maio; 5, 11, 17, 24 e 26 junho e 1º, 3 e 8 de julho, na sede da AEAC, na rua Presidente Bernardes, 1910, no centro.

A presidente da AEAC, Engenheira Civil Bruna Anible Sost, demonstra entusiasmo com o sucesso da mentoria de vendas, cujas vagas se encerraram no mesmo dia da abertura, comprovando o quanto o tema é necessário e relevante para a evolução de engenheiros e arquitetos. “É uma ação gerada pelo fomento do CREA-PR, reforçando ainda mais a importância de buscarmos a capacitação contínua”, enfatiza. Para Bruna, a mentoria agregar na carreira dos profissionais. “Hoje, saber vender é essencial, seja você engenheiro, arquiteto ou de qualquer outra área”.

Bruna cita ainda a maioria dos formandos sai da faculdade com conteúdo muito técnico e sem a experiência necessária para enfrentar os desafios do mercado. “Por isso, aprender a se posicionar, comunicar seu valor e a fechar negócios é um diferencial enorme”, salienta.

Mentoria de Vendas: Estrutura e Conteúdo

A mentoria será proferida por Fernando Maia, graduado em processos gerenciais e com 33 anos de experiência em gestão de equipes comerciais. Atualmente, é consultor de empresas nas áreas de qualidade no atendimento, administração do tempo, postura profissional, liderança de equipe, planejamento de metas, visão sistêmica e organizacional. A mentoria será ministrada das 18h30 às 22h30, com intervalo para coffee break.

Os módulos terão 46 horas, com as seguintes abordagens: Construindo a Base do Sucesso; A Arte de Gerar Negócios e Transformando Habilidades em Resultados.