MBR estreia categoria 2000 em Cascavel

A nova categoria chamou a atenção de uma gama de pilotos que querem experimentar um motor mais potente na competição. Tem até quem vá competir nas duas categorias, com carros diferentes, para vivenciar as duas experiências. É o caso do vice-campeão do MBR Super de 2023, Henrique Basso, da equipe Sergio Ferrari Racing. Ele compete na MBR200 A com um GM New Onix e na MBR Super com um VW Gol.

O MBR mantém as tradicionais categorias, que também tem a divisão entre classes Super e Elite, seguem como nos anos anteriores os carros 1.6 com motores de acordo com a montadora dos chassis. Entre as marcas dos veículos inscritos estão Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Ford, Peugeot, Citroën, Hyundai, Toyota, Renault e Nissan. Já os modelos incluem: Onix, Mobi, New Ka, Uno, Argo, 208, C3, HB20, Etios, New Onix, March, Sandero e Kwid.