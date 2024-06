Mais uma do PCC

A Polícia Federal identificou uma mudança na postura da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) na lavagem de dinheiro com aquisição de postos de gasolina. Segundo apurado pela PF, o preço da gasolina vendido pelas distribuidoras ligadas ao esquema de lavagem não bate com o valor que elas recebem dos postos. Em alguns casos, a PF identificou inclusive que estariam devolvendo parte do valor pago pelos postos em PIX, na conta das distribuidoras. Os investigadores acham que os donos desses postos estariam recebendo um valor fixo por litro, em troca de arrendar a gestão dos postos pelos supostos responsáveis pela lavagem do dinheiro.

Adoções

Um panorama de como andam as adoções de menores no Brasil, segundo banco de dados do CNJ. No 1° semestre de 2024, 1.588 adoções foram realizadas no Brasil – um número excelente – mas apenas um adolescente maior de 16 anos foi amparado por uma família. Os maiores registros de adoções foram nas regiões Sudeste e Sul do País.

Não é comigo não…

O Governo está preocupado com o pouco estoque de vacinas em geral do Ministério da Saúde. O presidente Lula da Silva chamou a atenção da ministra Nísia que, de imediato, disse que isso não é com ela e, sim, com Sanderberg, o Berg, protegido de… José Dirceu na pasta. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, foi acionado para cuidar do assunto.

Bom exemplo

Vale, Gerdau e o Instituto Helda Gerdau lançaram um fundo para reconstrução de cidades destruídas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, com R$ 38 milhões doados pelas duas empresas e o IHG. O RegeneraRS foi idealizado pelo Instituto vai mapear o cenário na grande Porto Alegre e região, e receberá demandas das prefeituras também.

Bancada solidária

O senador Mourão (Rep-RS) participa hoje de diligência aos municípios gaúchos de Encantado, Roca Sales e Lajeado, no Vale do Taquari, o mais afetado desde semana passada com novas chuvas. Estará acompanhado dos demais parlamentares que integram a Comissão do Senado para o RS. O objetivo é acompanhar as ações em andamento para a recuperação dos municípios. Na sexta, o senador vai a Santa Maria.

Eólica ao mar

O 2º dia do Energy Summit, principal evento de transição energética global, que ocorre na Barra da Tijuca, garantiu uma novidade excelente para o setor no Estado. A Petrobras e o Governo do Rio firmaram acordo de intenção para o projeto piloto de uma usina Eólica Offshore no Estado. Há estudos para instalação no mar do Norte fluminense.

ESPLANADEIRA

#Dra. Dirce Nascimento reinaugura hoje clínica odontológica no Brasília Shopping. #Advogada criminalista Fernanda Pereira participará dia 26 de junho do XII Fórum de Lisboa, em Portugal. #Casa Rosa promove ações e palestras de conscientização no DF no Mês do Orgulho. #Abraji e ESPM realizam o 19º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo em SP. #Ministério da Cultura prorroga prazo para envio da documentação do Edital Hip-Hop. #GIC Brasil participa do Fórum Abrappe 2024 sobre redução de perdas e aumento da rentabilidade do varejo.