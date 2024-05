Firás Fahs conquista a 1ª vitória entre os rookies na Fórmula Delta

O fim de semana de Firás Fahs só não foi perfeito porque uma penalização tirou a vitória na corrida de sábado da 4ª etapa da Fórmula Delta, disputada no Autódromo de Interlagos. No domingo, largou em 12º e conquistou o segundo lugar na classificação geral e a vitória entre os rookies.

O bom desempenho de Firas, que conta com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection, ExtraVape e Realme, começou na sexta-feira, quando no treino classificatório conquistou o quarto lugar no grid de largada. No sábado, conquistou a vitória, mas os comissários o desclassificaram sob a alegação que provocou um acidente logo após a largada. “Considero esta punição injusta porque em momento alguém alterei a trajetória do carro. Mostramos isso com a câmara on-board, mas mantiveram a punição”, diz Firás.

Na prova de domingo, Firás largou em 12º e foi galgando posições, recebendo a bandeirada na segunda colocação, conquistando sua primeira vitória na disputa dos rookies. Se tivesse mais duas voltas, teria brigado pela vitória. “Estou começando a entender o comportamento do carro e como tirar o máximo dele. Fizemos a melhor volta da prova. Agora é seguir em frente e buscar a vitória na classificação geral”, acentua o piloto de Foz do Iguaçu.

Com a vitória, Firás permanece na vice-liderança da disputa de rookies, com 77 pontos, enquanto que Pietro Mesquita é o líder, com 95 pontos.

A 5ª etapa da Fórmula Delta está marcada para os dias 22 e 23 de junho, novamente no Autódromo de Interlagos.