FEAPR destaca Nobel da Agricultura conquistado por Mariangela Hungria

A FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná), parabeniza a Engenheira Agrônoma Mariangela Hungria da Cunha pela conquista do Prêmio Mundial da Alimentação 2025, conhecido como Nobel de Agricultura, pelos seus feitos em torno de pesquisas envolvendo os insumos biológicos responsáveis por revolucionar a agricultura. É um reconhecimento aos estudos de mais de quatro décadas envolvendo o tratamento biológico de sementes e de solos, indispensáveis para que a planta obtenha os nutrientes necessários por intermédio de bactérias do solo.

Professora da Universidade Estadual de Londrina (UEL) nos cursos de pós-graduação em Microbiologia e Biotecnologia e na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) do curso de Bioinformática, a cientista tem desenvolvido importantes estudos no NAPI Taxonline. Iniciativa da Fundação Araucária, o arranjo de pesquisa conta com vários projetos envolvendo as coleções biológicas, base para qualquer estudo em biodiversidade e aplicação biotecnológica.

A paulista Mariangela Hungria nasceu em Itapetininga em 1958. Filha e neta de educadores, aos 8 anos já tinha em mente como seria o seu futuro. O amor pela microbiologia foi despertado pela sua avó, que a presenteou com o livro Caçadores de Micróbios, do microbiólogo americano Paul de Kruif.