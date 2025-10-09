FAG é o melhor Centro Universitário de Cascavel, segundo o MEC

Cascavel - A escolha de um curso de graduação e Instituição de Ensino pode parecer complexa, entretanto, índices de regulamentação, como os estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), geram métricas que auxiliam a comparar suas opções.

Na última avaliação do MEC, realizada em 2023 e divulgada em 2025, o Centro Universitário FAG obteve o maior Índice Geral de Cursos (IGC) Contínuo entre os Centros Universitários de Cascavel, recebendo conceito 4 e nota 3,217.

Instituído pelo MEC, a nota do IGC avalia Faculdades, Centros Universitários e Universidades de todo o país, sendo a principal métrica que analisa as IES no país. Ela leva em consideração seguintes critérios: