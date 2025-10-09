FAG é o melhor Centro Universitário de Cascavel, segundo o MEC

Cascavel - A escolha de um curso de graduação e Instituição de Ensino pode parecer complexa, entretanto, índices de regulamentação, como os estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), geram métricas que auxiliam a comparar suas opções.
Na última avaliação do MEC, realizada em 2023 e divulgada em 2025, o Centro Universitário FAG obteve o maior Índice Geral de Cursos (IGC) Contínuo entre os Centros Universitários de Cascavel, recebendo conceito 4 e nota 3,217.
Instituído pelo MEC, a nota do IGC avalia Faculdades, Centros Universitários e Universidades de todo o país, sendo a principal métrica que analisa as IES no país. Ela leva em consideração seguintes critérios:
- A média do Conceito Preliminar de Cursos nos últimos três anos (CPC), ponderada pelo número de matrículas nos cursos computados;
- A avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu feita pela CAPES, convertida para escala compatível e ponderada pelo número de matrículas nos programas de pós-graduação;
- A distribuição de estudantes entre graduação e na pós-graduação.
No município, a UNIOESTE (4,091) apresentou maior nota no ranking, seguida pela Faculdade Dom Bosco/FAG (3,799) e pelo Centro Universitário FAG (3,217), melhores IES particulares de Cascavel. Já a UniCesumar apresentou nota 3,184 e a Univel, em quinto lugar, apresentou IGC de 3,079.
Fonte: Centro Universitário FAG