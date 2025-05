Entidades de classe da agronomia têm presidentes novos e reeleitos

Em Curitiba, a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná – Curitiba (AEAPR-Curitiba) realizou, em março, as eleições para Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Comissão de Ética Profissional referente à gestão 2025/2027. Marli de Jesus dos Santos, a primeira mulher presidente eleita da AEAPR-Curitiba, afirmou que a nova gestão será pautada em inovação, valorização profissional e fortalecimento da classe. “Nosso objetivo é promover um ambiente de diálogo, capacitação, defesa e representatividade, garantindo que os engenheiros agrônomos tenham voz ativa nas decisões que impactam os diversos setores em que atuam. Queremos impulsionar iniciativas que estimulem o desenvolvimento profissional, ampliem as oportunidades de mercado e reforcem o papel essencial destes na sociedade”.

A AEACM (Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão), passa a contar com a presidência do Engenheiro Agrônomo José Petruise Ferreira Junior, que na gestão anterior exercia a função de diretor-técnico. A eleição ocorreu no dia 29 de março. “Vamos juntos nessa caminhada continuar um trabalho ao longo da história de nossa entidade de classe, uma das mais antigas e respeitadas do Paraná”, comenta. “Sempre estivemos na vanguarda e na busca dos direitos e da valorização profissional, bem como lutando ano após ano pelo desenvolvimento da comunidade onde ela está inserida”.

AEACG Ponta Grossa

Depois de três anos, a AEACG (Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais), em Ponta Grossa, retoma seus trabalhos mais fortalecida do que nunca. A presidência será exercida pelo Engenheiro Agrônomo Ricardo Antonio Ayub. O principal desafio é o de ampliar a representatividade da associação na área em que atua e na sociedade. “Estamos recomeçando do zero. Uma região com 3.500 profissionais não pode ficar sem uma entidade para defender os interesses da categoria”. A associação vai investir na capacitação profissional e estimular a troca de experiências em eventos de confraternização. Ayub é formado há 38 anos pela Universidade Federal de Viçosa. Tem mestrado em fitotecnia, diploma de estudos aprofundados pela Universidade de Rennes, na França e doutorado pela Escola Nacional Superior de Agronomia de Toulouse, também na França e pós-doutorado em biotecnologia, pelo Instituto Nacional Politécnico de Toulouse e pós-doutorado na KOB, na Alemanha, no Centro de Competência em Fruticultura.

AEAFB Francisco Beltrão

Na AEAFB (Associação dos Engenheiros Agrônomos de Francisco Beltrão), a Engenheira Agrônoma Lilian Furlan foi reeleita para mais um mandato. O grande desafio ainda é o de mobilizar os profissionais a participar das atividades da associação. Segundo ela, há uma necessidade urgente de alterar o estatuto da AEAFB. Atualmente, são 21 diretores. Alguns nomes foram substituídos por outros, buscando essa renovação. “Hoje, contamos com uma boa participação de profissionais do setor privado e também das cooperativas e das instituições de ensino superior ligadas à agronomia”. Lilian ressalta ainda a parceria firmada com a Associação Comercial e Industrial de Francisco Beltrão.

ASSEAPAR Marechal Cândido Rondon

A ASSEAPAR (Associação dos Engenheiros Agrônomos do Oeste do Paraná), em Marechal Cândido Rondon, é presidida pelo Engenheiro Agrônomo Ademir Syperreck, em substituição a Julian Stülp, com quem atuou no cargo de vice-presidente na gestão anterior. Entre as principais metas da nova gestão, constam a reformulação do estatuto, a luta por uma sede própria e a organização do tradicional jantar italiano, além da ampliação do número de associados.

AEAVP Ubiratã

Em Ubiratã, a AEAVP (Associação dos Engenheiros Agrônomos do Vale do Piquiri) passou a contar com a presidência do Engenheiro Agrônomo Amilton Negrini Asman. É a primeira vez que ele ocupa o cargo de presidente e conta com o apoio do atual diretor-financeiro, Clayton Correa. “O principal desafio da atual diretoria recém-eleita será o de manter a associação ativa e seu quadro associativo, além de atrair novos associados”, destaca. Asman se formou em agronomia em 2016, pelo Centro Universitário FAG, em Cascavel.

