Agricultura familiar amplia participação na merenda escolar do Brasil, diz Zeca Dirceu

O deputado Zeca Dirceu (PT) disse nesta quarta-feira, 1º de outubro, que o Brasil avança para alcançar antes de 2030 a meta de ter 100% da merenda escolar orgânica produzida pela agricultura familiar. “Hoje, o presidente Lula sancionou uma nova lei que passa de 30% para 45% a exigência da compra de alimentos do Programa Nacional de Alimentação Escolar da agricultura familiar. É alimento de mais qualidade, orgânico e agroecológico, que chega às escolas brasileiras, e que contribuiu de forma significativa, para tirar o Brasil do Mapa da Fome”, destacou.

“É também mais emprego e mais venda no campo, nas pequenas propriedades, que é quem produz alimento de verdade, quem coloca arroz, feijão, batata, mandioca na nossa mesa, quem coloca o leite, as frutas, as verduras no nosso dia a dia”, completou Zeca Dirceu ao citar também que além do Pnae, os produtos da agricultura familiar têm forte presença em programas como o PAA (programa nacional de aquisição de alimentos).

O Pnae atende 2,13 milhões de estudantes e 7,99 mil escolas no Paraná – repasse anual de R$ 178,5 milhões-, segundo Zeca Dirceu – é uma referência na ONU, considerado um “dos maiores e melhores projetos de alimentação escolar do mundo”. Em 2025, depois de cinco anos congelado, o orçamento do programa foi de R$ 5,5 bilhões. Estudo do Observatório da Alimentação Escolar mostrou que, para cada R$ 1 que o Pnae investe na agricultura e na pecuária familiar, o PIB nacional cresce R$ 1,52 na agricultura e R$ 1,66 na pecuária. “O Pane completou 70 anos, mas foi no governo Lula em 2009 que ganhou a atual dimensão, relevância e importância”,