Zanin determina início do julgamento de Bolsonaro para o dia 2 de setembro

O STF (Supremo Tribunal Federal) marcou para o dia 2 de setembro o início do julgamento do núcleo central da chamada “trama golpista”, que tem como principal réu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão foi tomada pelo presidente da Primeira Turma da Corte, ministro Cristiano Zanin, após o relator Alexandre de Moraes informar, na quinta-feira (14), que o processo está pronto para ir a julgamento.

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar e responde, junto com outros sete acusados, por crimes contra a democracia. Zanin definiu sexta-feira (15), que o julgamento terá sessões nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, com duração prevista de duas semanas. As penas máximas somadas das acusações — golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático de Direito, associação criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado — podem ultrapassar 40 anos de prisão.

Entre os réus estão figuras centrais do governo Jair Bolsonaro: o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-chefe do GSI Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, o ex-chefe da Casa Civil Walter Braga Netto e o tenente-coronel Mauro Cid, delator do caso. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) também foi denunciado, mas seu processo está parcialmente suspenso por decisão da Câmara dos Deputados.

O julgamento

O rito começará com a leitura do relatório de Moraes, que detalhará a tramitação do caso e os argumentos da PGR (Procuradoria-Geral da República) e das defesas. Em seguida, o procurador-geral Paulo Gonet terá uma hora para apresentar a acusação. A defesa de Mauro Cid falará na sequência, seguida pelos advogados dos demais réus, chamados em ordem alfabética.

Depois das sustentações orais, Moraes votará sem limite de tempo, apresentando sua posição sobre cada acusado individualmente. A ordem dos demais votos seguirá o critério de antiguidade: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por último, Cristiano Zanin, que preside a turma. Para condenar, é necessária maioria simples dos ministros.