Cascavel e Paraná - A Câmara de Cascavel aprovou, na tarde de ontem (16), em segunda e definitiva votação, o projeto de lei que atualiza a PGV (Planta Genérica de Valores) do município, plataforma que serve de base para o cálculo do IPTU, imposto pago por proprietários de casas, apartamentos e terrenos na cidade. A aprovação ocorreu em meio a um clima de surpresa, correria e tensão no plenário, principalmente pela forma como a votação foi conduzida: em questão de segundos, sem debates ou encaminhamentos formais.

Logo no início da sessão de ontem (16), após a leitura da pauta, o vereador Valdecir Alcantara (PP) pediu a inversão da ordem de votação. Com isso, o Projeto de Lei 216/2025, que seria analisado apenas no fim da sessão, passou a ser o primeiro item da ordem do dia.

A mudança surpreendeu parte dos vereadores, que ainda estavam no plenarinho, em reuniões com assessorias. O vereador Fão do Bolsonaro chegou a correr até o local para chamar os colegas, que retornaram rapidamente ao plenário. Mesmo assim, não houve tempo hábil para pedidos de palavra, debates ou solicitação de votação nominal, quando cada voto fica registrado individualmente.

A votação ocorreu de forma relâmpago, em questão de segundos – dentro do rito regimental da Casa. “Em segundo turno de discussão o projeto de lei 216 de 2025: em discussão, em votação; os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem”, comandou o presidente da Tiago Almeida, encerrando o processo de “discussão” e votação.

Mas, afinal, o que muda na prática? E por que esse projeto mexe diretamente no bolso da população? A seguir, os principais pontos.

O que é a PGV e como afeta o IPTU?

A Planta Genérica de Valores define quanto vale, para a Prefeitura, cada metro quadrado de terreno e de construção em Cascavel. Esse valor, chamado de valor venal, é a base para o cálculo do IPTU.

Até agora, esses valores estavam defasados, muito abaixo do preço real praticado no mercado imobiliário. Com o novo projeto, a Prefeitura decidiu atualizar a base de cálculo de forma gradual.

Como será o aumento do IPTU?

O texto aprovado estabelece que, em 2026, o valor do imóvel utilizado para o cálculo do IPTU corresponderá a 20% do valor de mercado. A partir de 2027, esse percentual aumentará cinco pontos percentuais por ano, até atingir 70% em 2036.

Na prática, o IPTU não sobe de uma única vez, mas cresce de forma contínua ao longo de uma década. Para reduzir o impacto imediato, o projeto institui uma “trava”, limitando o aumento anual do imposto a no máximo 30%, mesmo com a correção da PGV.