Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o Projeto de Lei nº 888/2023, que proíbe a reconstituição de leite em pó de origem importada para venda como leite fluido no Estado e também impede seu uso na fabricação de derivados lácteos, como queijos, iogurtes e manteigas.

A proposta tem como objetivo proteger a cadeia produtiva do leite paranaense, garantindo que apenas o leite fresco produzido no Estado seja utilizado pela indústria local, fortalecendo os produtores e cooperativas regionais.

Durante a sessão desta terça-feira (21), foi aprovada uma emenda do deputado Luís Corti (PSB), o que faz com que o texto retorne à Comissão de Constituição e Justiça para ajustes finais. No entanto, o presidente da Alep, deputado Alexandre Curi (PSD) já se comprometeu a realizar nova sessão extraordinária nessa quarta-feira (22) para que a tramitação seja concluída, com o projeto sendo encaminhado em seguida ao governador Ratinho Junior (PSD) para sanção. Curi anunciou ainda que já há acordo com o Governo do Estado para a sanção imediata da lei, que deve entrar em vigor nos próximos dias.

A medida é considerada uma vitória do setor leiteiro paranaense, que há anos reivindica maior proteção diante da concorrência de produtos importados, principalmente de países do Mercosul, onde o custo de produção é inferior.

Consenso

Na manhã de ontem (21), a Alep promoveu uma audiência pública, proposta pelos deputados Luis Corti (PSB), Doutor Leônidas (Cidadania), Fabio Oliveira (Podemos), Professor Lemos (PT), Ricardo Arruda (PL), Wilmar Reichembach (PSD) e pela deputada Luciana Rafagnin (PT) e contou com a presença de dezenas de produtores rurais, representantes de associações de classe e cooperativas. Eles apresentaram as principais reivindicações e dificuldades enfrentadas com a queda dos preços do leite nas propriedades.

Um dos fatores que provocam essa crise, semelhante à que ocorreu há dois anos, é a concorrência com o leite em pó importado do Mercosul, reidratado dentro do estado e utilizado na produção de laticínios e outros alimentos. Esse leite em pó, muitas vezes, é comercializado sem os devidos cuidados sanitários, exigidos rigorosamente dos produtores locais. Diante disso, criou-se uma concorrência desleal que afeta, principalmente, os pequenos produtores familiares, maioria no setor leiteiro.