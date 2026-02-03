Brasil - No calendário oficial, 2026 começou em 1º de janeiro. Para o Congresso Nacional, porém, o ano só ganha vida política em 2 de fevereiro, data que marca a retomada dos trabalhos legislativos. Deputados e senadores voltam ao plenário repetindo o ritual que encerrou 2025: uma sessão conjunta do Congresso. E, mais uma vez, o ponto de partida é o mesmo — a análise de vetos presidenciais.

Ao todo, são 73 vetos do presidente Lula (PT) aguardando deliberação. Desse conjunto, 53 trancam a pauta, o que significa que nenhuma outra matéria pode avançar antes que eles sejam apreciados. Doze desses vetos são totais, rejeitando integralmente os projetos aprovados pelo Legislativo. O cenário impõe ao Parlamento uma agenda concentrada e politicamente sensível logo no início de um ano eleitoral, quando o tempo legislativo costuma ser curto e disputado.

Dosimetria e ‘embate’

Entre os vetos de maior repercussão está o que atingiu o Projeto de Lei nº 2.162/2023, conhecido como PL da Dosimetria. A proposta, aprovada no fim do ano passado por deputados e senadores, previa a redução das penas para crimes cometidos contra o Estado democrático de direito, incluindo os relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023. Lula vetou integralmente o texto, alegando que a mudança poderia representar impunidade e fragilizar o ordenamento jurídico e o sistema de garantias fundamentais.

Outro tema que promete mobilizar o Congresso é o licenciamento ambiental. Restam pendentes sete vetos a dispositivos da lei que flexibiliza as regras de licenciamento, especialmente no trecho que cria o modelo simplificado, chamado de licenciamento “monofásico”. Para o governo, a proposta esvazia a função protetiva do licenciamento e pode gerar impactos ambientais significativos. Parlamentares favoráveis à flexibilização, por outro lado, argumentam que o modelo traria mais celeridade e previsibilidade a empreendimentos considerados de baixo impacto.

Esses vetos evidenciam um embate recorrente entre Executivo e Legislativo, no qual o Congresso busca reafirmar seu protagonismo e o Planalto tenta preservar diretrizes consideradas estratégicas para o governo.