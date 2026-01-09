Brasil e Brasília - O governo federal realizou ontem (8) uma cerimônia no Palácio do Planalto para marcar os três anos da invasão e depredação dos Três Poderes, o fatídico “8 de Janeiro”. O ato, que buscou reforçar o discurso de defesa da ordem constitucional e da democracia, terminou esvaziado politicamente e provocou reação imediata do Congresso, que passou a articular uma sessão extraordinária para derrubar o veto integral do presidente Lula (PT) ao chamado PL da Dosimetria — proposta que flexibiliza as penas impostas aos condenados pelos ataques.

Diante de ministros, aliados e militantes, Lula afirmou que não aceita “ditadura civil nem militar” e que o país derrotou um projeto autoritário que desprezava a soberania popular. O presidente elevou o tom, estimando que os envolvidos no 8 de janeiro planejavam tortura, perseguição política e até assassinatos de autoridades, incluindo ele próprio, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Em sua leitura, o movimento golpista também ameaçava a classe média e os trabalhadores ao buscar instabilidade econômica e retrocessos sociais.

Desprestigiado

O Planalto, no entanto, encontrou pouco eco institucional para o ato. Chamou atenção a ausência dos chefes dos outros Poderes. Nem o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nem o do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), compareceram ao evento. Também não esteve presente o presidente do STF, Edson Fachin. No salão, predominavam ministros, governadores aliados, quadros da articulação política e parlamentares da base governista. Do Legislativo, apenas congressistas alinhados ao Planalto deram as caras.

Na fala de encerramento, Lula enfatizou o papel do Supremo nas condenações e celebrou o julgamento como peça-chave da “vigorosa defesa da democracia”. Em seguida, fez o gesto político mais aguardado do evento: assinou o veto integral ao projeto da dosimetria, devolvendo ao Congresso a tarefa de decidir se o veto será mantido ou derrubado. Para o governo, caberia exclusivamente ao Judiciário a definição das penas.

Tensão maior

A decisão, porém, acentuou o clima de divisão em Brasília. Menos de uma hora depois do discurso presidencial, a oposição iniciou um movimento de reação ao veto. Lideranças do PL, bolsonaristas e conservadores protocolaram pedido para convocar sessão extraordinária durante o recesso parlamentar. A deputada Caroline de Toni (PL-SC), autora do requerimento, afirmou que a revisão das penas dos condenados seria questão de urgência por tratar de garantias fundamentais e acusou o Planalto de “cerimônia política para ignorar injustiçados”.

Outros deputados e senadores passaram a pressionar Davi Alcolumbre, responsável por decidir sobre a convocação. Políticos da oposição como Sóstenes Cavalcante, Carlos Jordy, Jorge Seif Junior, Luciano Zucco e Rogério Marinho engrossaram o discurso de que o veto será derrubado assim que o Congresso se reunir. Para eles, o projeto representa correção de distorções, enquanto o governo alimentar “narrativa de ódio” contra a direita. O líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto (PL-PB), divulgou manifesto convocando parlamentares para “derrubar o veto desumano”.