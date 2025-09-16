Vereadores voltam a cobrar voto útil e criticam deputados “forasteiros”

Cascavel e Paraná - Os vereadores de Cascavel discutiram, durante a sessão ordinária de ontem (15), os Requerimentos nº 462 e 463/2025, que solicitam a destinação de verbas para o recapeamento asfáltico da Rua José Caldart, no Bairro Maria Luiza. O debate ainda teve críticas contundentes ao desempenho de deputados estaduais e federais “forasteiros”, que receberam votações expressivas em Cascavel, mas que, segundo vereadores, pouco têm contribuído com recursos e investimentos para o município.
Durante as discussões, parlamentares locais reacenderam o apelo pelo chamado “voto útil”. A expressão, bastante usada em campanhas eleitorais, foi defendida no sentido de que a população priorize candidatos comprometidos com Cascavel e que, comprovadamente, tragam retorno em forma de emendas e obras.
Para os vereadores, é necessário rever a prática de eleger candidatos de fora — chamados de “forasteiros” — que, apesar de conquistarem milhares de votos na cidade, acabam destinando recursos a outras regiões do Estado.
Dados de eleições anteriores reforçam o discurso. Em 2022, por exemplo, Cascavel foi responsável por eleger diversos deputados estaduais e federais que tiveram votações expressivas na cidade, mas que, na prática, direcionaram investimentos reduzidos em comparação ao volume de votos recebidos. Os vereadores utilizaram como exemplo o deputado federal Sargento Fahur (PSD), que foi um dos mais votados em Cascavel, mas que “não retribuiu” ao eleitorado local a votação conquistada.
Quanto aos requerimentos, ambos de autoria do vereador Rondinelle Batista (Novo), foram aprovados por unanimidade e solicitam aos deputados estaduais e federais providências para viabilizar recursos destinados ao recapeamento asfáltico da Rua José Caldart, no trecho entre a Rua da Lapa e a Rua Delfino Dias do Prado, no Bairro Maria Luiza.