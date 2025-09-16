Vereadores voltam a cobrar voto útil e criticam deputados “forasteiros”

Cascavel e Paraná - Os vereadores de Cascavel discutiram, durante a sessão ordinária de ontem (15), os Requerimentos nº 462 e 463/2025, que solicitam a destinação de verbas para o recapeamento asfáltico da Rua José Caldart, no Bairro Maria Luiza. O debate ainda teve críticas contundentes ao desempenho de deputados estaduais e federais “forasteiros”, que receberam votações expressivas em Cascavel, mas que, segundo vereadores, pouco têm contribuído com recursos e investimentos para o município.



Durante as discussões, parlamentares locais reacenderam o apelo pelo chamado “voto útil”. A expressão, bastante usada em campanhas eleitorais, foi defendida no sentido de que a população priorize candidatos comprometidos com Cascavel e que, comprovadamente, tragam retorno em forma de emendas e obras.



Para os vereadores, é necessário rever a prática de eleger candidatos de fora — chamados de “forasteiros” — que, apesar de conquistarem milhares de votos na cidade, acabam destinando recursos a outras regiões do Estado.