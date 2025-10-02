Vereadores querem que o Reassentamento São Francisco de Assis vire distrito

Cascavel - Uma indicação idealizada pelo vereador Valdecir Alcantara (PP) e que obteve assinaturas de apoio de mais 19 parlamentares está sugerindo ao prefeito Renato Silva (PL) que estude a viabilidade de elevar à categoria de distrito o Reassentamento São Francisco de Assis.

Entenda a proposta

Conforme a justificativa apresentada por Valdecir e avalizada pelos demais vereadores, a transformação do Reassentamento em distrito permitiria uma melhor gestão por parte da administração municipal. Atualmente essa área faz parte do distrito de São João d’Oeste.

Segundo eles, tanto o Reassentamento como o resto do distrito ocupam um território extenso, e o desmembramento teria efeitos positivos no atendimento às necessidades e nos serviços prestados.