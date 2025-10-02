Vereadores querem que o Reassentamento São Francisco de Assis vire distrito

Cascavel - Uma indicação idealizada pelo vereador Valdecir Alcantara (PP) e que obteve assinaturas de apoio de mais 19 parlamentares está sugerindo ao prefeito Renato Silva (PL) que estude a viabilidade de elevar à categoria de distrito o Reassentamento São Francisco de Assis.
Entenda a proposta
Conforme a justificativa apresentada por Valdecir e avalizada pelos demais vereadores, a transformação do Reassentamento em distrito permitiria uma melhor gestão por parte da administração municipal. Atualmente essa área faz parte do distrito de São João d’Oeste.
Segundo eles, tanto o Reassentamento como o resto do distrito ocupam um território extenso, e o desmembramento teria efeitos positivos no atendimento às necessidades e nos serviços prestados.
“Um novo distrito precisa ter território e população, o que o Reassentamento cumpre com excelência. Além disso, ele está dividido em sete comunidades, todas elas com associações constituídas e operantes, com total autonomia em relação a São João d’Oeste”, afirma o documento.
Os parlamentares ressaltam que o Reassentamento São Francisco de Assis dispõe de escola municipal, escola estadual e unidade de saúde. Eles lembram, por fim, que a Lei Orgânica do Município estabelece que a criação de um novo distrito depende de uma consulta popular por meio de plebiscito.
Fonte: Assessoria de Imprensa/CMC