Vereadores cobram obras urbanas do novo pedágio e Fiep lança Observatório

No mesmo dia da votação na Câmara, a Fiep (Federação das Indústrias do Paraná) apresentou oficialmente o Observatório dos Pedágios, uma plataforma digital voltada à fiscalização e transparência dos novos contratos de concessão rodoviária no estado.

“A execução das obras previstas — como viadutos, passarelas, marginais e dispositivos de retorno — é indispensável para garantir segurança viária, melhorar a fluidez do trânsito e preservar vidas. Além disso, essas intervenções permitirão separar o tráfego urbano do tráfego rodoviário, medida imprescindível para uma cidade que cresce e se consolida como polo regional”, apontam os vereadores.

Durante a sessão, parlamentares também expressaram indignação com os altos valores das tarifas de pedágio e com o prazo de extensão dos novos contratos. Houve ainda críticas contundentes a deputados estaduais que na legislaturas anterior, votaram favoravelmente à concessão das rodovias estaduais à União, etapa que possibilitou o atual modelo de pedágio.

Cascavel e Paraná - A Câmara de Cascavel aprovou ontem (10), três requerimentos solicitando prioridade na execução das obras previstas nos novos contratos de concessão do pedágio, especialmente nas intervenções localizadas no perímetro urbano de Cascavel . Os documentos foram encaminhados ao Ministro dos Transportes, Renan Filho, ao governador do Paraná , Ratinho Junior, e ao superintendente regional do DNIT no Paraná, Hélio Gomes da Silva Junior.

“A experiência anterior com os pedágios foi negativa para o Paraná, com promessas não cumpridas, denúncias de corrupção e impactos sérios na infraestrutura”, afirmou o presidente do Sistema Fiep, Edson Vasconcelos. “Nós temos agora a responsabilidade de colaborar com a sociedade, trazendo essa ferramenta que não é uma fonte de opiniões, mas uma fonte de informações, pela qual as empresas, as entidades e as lideranças poderão estar mais próximas do assunto”, completou.

Fiscalização coletiva

Além de facilitar o acesso a documentos e contratos das concessões, o Observatório também oferece um simulador de tarifas, com cálculo automático de descontos para usuários frequentes e motoristas que utilizam pagamento eletrônico. Outro recurso importante é a inteligência artificial integrada, que permite consultas rápidas sobre os temas de interesse dos usuários.

A Fiep espera que a sociedade civil, entidades de classe e lideranças políticas locais atuem em conjunto na fiscalização das obras. “Cada região precisa saber o que está previsto no seu território e acompanhar se está sendo cumprido. É assim que evitamos os erros do passado”, reforçou Vasconcelos.

Simulador de tarifas

No Observatório dos Pedágios, os usuários também podem consultar os valores das tarifas em cada uma das praças de cobrança dos diferentes lotes. Mais do que isso, a plataforma disponibiliza um simulador para que motoristas que realizam pagamentos via tag eletrônica ou que sejam usuários frequentes de determinada rodovia saibam quanto terão de desconto em determinada praça.

IA auxiliará usuários

Para ajudar os usuários a encontrar as informações que mais lhes interessam de maneira direta, o Observatório dos Pedágios conta com uma ferramenta de IA (Inteligência Artificial) integrada à plataforma. Alimentada com as informações das concessões, a IA permite consultas dinâmicas, facilitando o acesso aos detalhes das concessões por cidadãos, empresas e gestores públicos. Para acessar o observatório dos pedágios basta acessar observatoriodospedagios.org.br.

Mapa interativo

Totalmente desenvolvido pelo Sistema Fiep, o Observatório dos Pedágios é dividido em seis módulos. Um dos principais destaques é um mapa interativo que permite o georreferenciamento de cada uma das obras previstas nos contratos. Nele, o usuário pode filtrar os tipos de obras sobre os quais pretende pesquisar, como duplicações, faixas adicionais, viadutos, contornos, correções de traçado e passarelas, entre outros. Ao clicar em determinada obra, são apresentadas informações específicas sobre ela, incluindo o ano previsto para sua conclusão.