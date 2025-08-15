Vereadores atacam o ‘Fundão’, mas usaram a verba pública em 2024

Cascavel - A Câmara de Cascavel aprovou, nesta semana, uma Moção de Apoio ao Projeto de Lei 748/2019, de autoria do senador Márcio Bittar (MDB), que propõe a extinção do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha), o popular “Fundão Eleitoral”. A iniciativa foi apresentada pelo vereador Policial Madril (PP) e aprovada por 11 votos a 10, com o voto de minerva do presidente da Casa, Tiago Almeida.

Apesar do tom moralizador do debate, um levantamento realizado pelo Hoje Express com base nos dados das prestações de contas de campanha disponibilizadas no DivulgaCand, no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mostra que a maioria dos parlamentares cascavelenses foi beneficiada diretamente com recursos públicos nas eleições de 2024. O levantamento levou em conta apenas os valores de Fundo Eleitoral e não o Fundo Partidário, que é outra modalidade de financiamento de campanha. A maior parte do recurso foi utilizada para pagamento de materiais de campanha, como santinhos, jingle e adesivos.

Contra o ‘Fundão’

Os que votaram contra o fundo, mas receberam o fundo, foram:

Alécio Espínola (R$ 50.000,00);

(R$ 50.000,00); Antonio Marcos (R$ 2.074,32) – mas não usou;

(R$ 2.074,32) – mas não usou; Contador Mazutti (R$ 50.000,00);

(R$ 50.000,00); Dr. Lauri (R$ 6.000,00);

(R$ 6.000,00); Everton Guimarães (R$ 0,00) – não recebeu;

(R$ 0,00) – não recebeu; Fão do Bolsonaro (R$ 50.000,00);

(R$ 50.000,00); João Diego (R$ 13.000,00);

(R$ 13.000,00); Policial Madril (R$ 30.000,00) – mas não usou;

(R$ 30.000,00) – mas não usou; Rondinelle Batista (R$ 2.400,00);

(R$ 2.400,00); Carlos Xavier (R$ 13.000,00);

(R$ 13.000,00); Tiago Almeida (R$ 22.000,00).

Segundo o levantamento, os vereadores que foram contra o ‘fundão’, receberam juntos 238.474,32.