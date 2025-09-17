Vereador propõe passagem gratuita para quem estiver procurando emprego

Cascavel - Citando como exemplo um programa que já existe em Curitiba, o vereador Valdecir Alcantara (PP) está sugerindo à Prefeitura de Cascavel que analise a possibilidade de criar um programa de gratuidade na tarifa de transporte coletivo para que as pessoas desempregadas possam procurar emprego.
A Indicação nº 1747/2025 foi lida em sessão esta semana e foi encaminhada ao Poder Executivo. Nela, o parlamentar propõe que seja adotado sistema semelhante ao Tarifa Zero, implantado em Curitiba pelo atual prefeito Eduardo Pimentel.
Na capital do estado, o trabalhador tem direito a duas passagens gratuitas para poder comparecer a entrevista de emprego que tenha sido agendada por meio do Sine, que em Cascavel é operado pela Agência do Trabalhador. Pelos critérios adotados em Curitiba, o trabalhador precisa ter renda familiar de até três salários mínimos, estar desempregado e a procura de emprego, e ser usuário registrado do sistema municipal de transporte coletivo (em Cascavel seria o ValeSim).
“Se adotarmos o mesmo critério, estamos falando de pessoas já numa linha bem próxima da vulnerabilidade social que, pelo fato de estarem desempregados, a própria dificuldade em custear a passagem do transporte pode impedi-los de se candidatar às vagas disponíveis”, pondera Valdecir Alcantara. “Acredito que um programa assim ajuda também o empresário que precisa contratar mão-de-obra para que possa continuar produzindo ou aumentar sua produção”.
Fonte: Assessoria de Imprensa/CMC