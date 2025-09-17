Vereador propõe passagem gratuita para quem estiver procurando emprego

Cascavel - Citando como exemplo um programa que já existe em Curitiba, o vereador Valdecir Alcantara (PP) está sugerindo à Prefeitura de Cascavel que analise a possibilidade de criar um programa de gratuidade na tarifa de transporte coletivo para que as pessoas desempregadas possam procurar emprego.

A Indicação nº 1747/2025 foi lida em sessão esta semana e foi encaminhada ao Poder Executivo. Nela, o parlamentar propõe que seja adotado sistema semelhante ao Tarifa Zero, implantado em Curitiba pelo atual prefeito Eduardo Pimentel.

Na capital do estado, o trabalhador tem direito a duas passagens gratuitas para poder comparecer a entrevista de emprego que tenha sido agendada por meio do Sine, que em Cascavel é operado pela Agência do Trabalhador. Pelos critérios adotados em Curitiba, o trabalhador precisa ter renda familiar de até três salários mínimos, estar desempregado e a procura de emprego, e ser usuário registrado do sistema municipal de transporte coletivo (em Cascavel seria o ValeSim).