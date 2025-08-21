Vereador investiga possível desvio de recursos do “COSIP” e uso de “luvas” da Sanepar

Cascavel - O vereador Edson Souza (MDB) deverá apresentar novas denúncias envolvendo a gestão do ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PL). O parlamentar prepara requerimentos ao Paço Municipal pedindo explicações sobre o suposto desvio de finalidade de recursos do FIP (Fundo de Iluminação Pública) e também sobre o destino dos valores referentes ao novo contrato de concessão firmado entre a Prefeitura de Cascavel e a Sanepar.

Segundo informações preliminares reunidas pelo vereador, parte do dinheiro arrecadado com a Contribuição de Iluminação Pública — valor pago mensalmente pelos moradores na conta de energia — teria sido usada para quitar acordos judiciais com as empresas do transporte coletivo urbano.

Pela lei municipal vigente (Lei Ordinária nº 6.572/2015), os recursos arrecadados com a contribuição devem ser destinados exclusivamente à manutenção, ampliação e modernização do sistema de iluminação pública. Só em Cascavel, a cobrança soma cerca de R$ 3,6 milhões por mês, dos quais metade é aplicada diretamente no custeio de energia e serviços de manutenção. A sobra deveria formar uma espécie de “poupança” para novas obras de iluminação e modernização da rede.