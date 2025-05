Vereador Fão do Bolsonaro e advogado se “enfrentam” em pressão por CPI na Câmara

Cascavel e Paraná - As sessões da Câmara de Cascavel estão cada vez mais fervorosas. Na tarde de ontem (27), duas mães estiveram no Legislativo de Cascavel exigindo a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar o caso de abuso ocorrido em um CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil). As duas mulheres estavam acompanhadas do advogado Moacir Wosniak e de uma minuta de requerimento, na qual buscavam as assinaturas dos vereadores para o encaminhamento oficial da investigação.

No saguão do prédio, elas abordavam cada parlamentar para que assinassem o documento. “O município instaurou uma sindicância que já foi prorrogada; queremos saber o que mais estão esperando para instaurar a CPI”, questionou uma das mães. Para parte do plenário, a minuta em mãos carece de “validade jurídica”.

O crime, cometido em 2019 por um ex‑agente de apoio lotado no CMEI do bairro Canadá, teve a denúncia formalizada naquele mesmo ano. Mesmo assim, o servidor permaneceu em atividade até novembro de 2024, quando finalmente foi afastado. Condenado em março de 2025 a 30 anos de prisão, ele segue em liberdade, fato que ampliou a indignação das mães.

A Prefeitura de Cascavel instaurou uma sindicância interna para apurar possível omissão ou negligência no trâmite das denúncias. O prazo original foi estendido por mais 30 dias, com previsão de conclusão para o início de junho. O Executivo informou que “todos os envolvidos já foram ouvidos” e que o relatório final “deverá ser concluído ainda neste mês, com o rigor que a situação exige”.

Até então, cinco vereadores haviam assinado espontaneamente: Serginho Ribeiro (PSD), Bia Alcântara (PT), Edson Souza (MDB), Dr. Lauri (MDB) e Policial Madril (PP). Outros vereadores manifestaram que iriam assinar o documento após o relatório da sindicância.

Tensão

No entanto, a coisa esquentou quando o vereador Fão do Bolsonaro (PL) foi abordado pelas mães e afirmou que só assinaria o requerimento após a conclusão da sindicância. “Não vou esperar mais 60 dias. Vocês estão de palhaçada!”, disse uma das mães. Fão respondeu: “Mãe, eu te ajudei, fiz tudo; só espera a sindicância.”