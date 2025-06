Universitários poderão participar do novo programa ‘Vivência Legislativa’

Cascavel - Na próxima segunda-feira (09), será discutido e votado o Projeto de Resolução nº 5 de 2025, que cria o programa ‘Vivência Legislativa’, com o objetivo de aproximar estudantes universitários da realidade política e do funcionamento do processo legislativo.

A iniciativa foi elaborada pela Mesa Diretora da Casa e tem o intuito de aproximar os estudantes do ensino superior do Poder Legislativo, despertando o interesse dos jovens pela política, pela cidadania e pelo papel das instituições públicas.

O programa será destinado exclusivamente a estudantes de nível superior, devidamente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, e oferecerá uma experiência imersiva no ambiente parlamentar, incluindo palestras, audiências públicas, participação em sessões ordinárias e extraordinárias, além de acompanhamento dos trabalhos em comissões permanentes.

O presidente da Câmara, Tiago Almeida (Republicanos), lembra que a Câmara de Cascavel já possui dois programas voltados para estudantes de diferentes idades.