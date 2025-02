TRF4 reconhece que área do PNI pertence ao estado do Paraná

Paraná - O Estado do Paraná obteve uma vitória jurídica na disputa com a União envolvendo a propriedade de uma área localizada dentro do PNI (Parque Nacional do Iguaçu). O TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) acatou os argumentos da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná. Reconheceu, na quinta-feira (5), que a referida área é de propriedade estadual.

Antigamente denominada “Saltos de Santa Maria”, a área registrada em nome do Estado do Paraná na matrícula 35.598 do Cartório de Foz do Iguaçu possui pouco mais de 1.085 hectares. Esta área é equivalente a cerca de 1.520 campos de futebol. Nessa extensão territorial contemplam-se o trecho brasileiro das Cataratas do Iguaçu e o Hotel das Cataratas.

A União ingressou em 2018 com ação judicial com o objetivo de cancelar a matrícula 35.598. Alegava que se trataria de uma área devoluta federal, um terreno público que não foi cedido ou ocupado legalmente por particulares. Após a prolação da sentença a favor da União, o Estado interpôs recurso. Este recurso foi acolhido por unanimidade pelos desembargadores do TRF-4.

No processo, a PGE-PR argumentou que a área em disputa foi doada pela União por meio do então Ministério da Guerra a um particular chamado Jesus Val, em 1910. Poucos anos depois, em 1919, o Estado comprou a área dessa mesma pessoa. Registrou a escritura no cartório de Foz do Iguaçu, fatos reconhecidos pelos desembargadores do TRF4.

“Entende-se que a área em questão não é devoluta. Foi concedida pelo Ministério da Guerra a Jesus Val na antiga Colônia Militar do Iguaçu. No momento em que a área foi titulada pelo particular, incorporou-se ao domínio privado, perdendo o caráter devoluto […]”, afirmou em seu voto o relator, desembargador Luiz Antonio Bonat.