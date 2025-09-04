Território Verde: Licitação é suspensa para ajustes e Lago vai ter que ‘esperar’

Cascavel - O processo de licitação que previa a contratação de empresa responsável pela primeira fase do Território Verde, projeto de revitalização do Parque Ambiental Paulo Gorski e do Lago Municipal de Cascavel, foi suspenso pelo Município. Em nota, a Prefeitura informou que revogou a Concorrência Pública 18/2024 após identificar a necessidade de incluir novas condicionantes relacionadas ao Plano de Segurança da Barragem, ainda em fase de contratação.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as mudanças impactam diretamente no projeto executivo e na planilha orçamentária, o que poderia gerar reajustes de valores no início da execução do contrato.

“A revogação do processo licitatório permite à Prefeitura revisar o projeto e fazer os ajustes necessários, evitando possíveis reajustes logo no início da execução. A administração reitera seu compromisso com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos. Um novo processo será lançado assim que as adequações forem concluídas”, destacou a nota.

Novela antiga

O Território Verde é um projeto idealizado desde 2019, quando a Prefeitura contratou, por R$ 423 mil, o escritório do arquiteto Jaime Lerner para desenvolver a requalificação do Lago Municipal. Desde então, a proposta passou por audiências públicas, exigências ambientais e até liminares judiciais que paralisaram temporariamente sua tramitação.