Território Verde: Licitação é suspensa para ajustes e Lago vai ter que ‘esperar’

Cascavel - O processo de licitação que previa a contratação de empresa responsável pela primeira fase do Território Verde, projeto de revitalização do Parque Ambiental Paulo Gorski e do Lago Municipal de Cascavel, foi suspenso pelo Município. Em nota, a Prefeitura informou que revogou a Concorrência Pública 18/2024 após identificar a necessidade de incluir novas condicionantes relacionadas ao Plano de Segurança da Barragem, ainda em fase de contratação.
Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as mudanças impactam diretamente no projeto executivo e na planilha orçamentária, o que poderia gerar reajustes de valores no início da execução do contrato.
“A revogação do processo licitatório permite à Prefeitura revisar o projeto e fazer os ajustes necessários, evitando possíveis reajustes logo no início da execução. A administração reitera seu compromisso com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos. Um novo processo será lançado assim que as adequações forem concluídas”, destacou a nota.
Novela antiga
O Território Verde é um projeto idealizado desde 2019, quando a Prefeitura contratou, por R$ 423 mil, o escritório do arquiteto Jaime Lerner para desenvolver a requalificação do Lago Municipal. Desde então, a proposta passou por audiências públicas, exigências ambientais e até liminares judiciais que paralisaram temporariamente sua tramitação.
A licitação aberta em 2023 chegou a ter oito empresas participantes. A primeira colocada, de Braganey, foi desclassificada, assim como a segunda. A terceira, de Curitiba, havia apresentado proposta de R$ 14,4 milhões, acima do valor previsto de R$ 13,5 milhões. Agora, com a suspensão, o processo volta a estaca zero.
Na primeira fase estavam previstas melhorias como: readequação da pista de caminhada e criação de via exclusiva para pedestres; instalação de iluminação, câmeras de segurança e bancos; construção de deck de lazer; substituição das lixeiras; implantação de portais de acesso.
O projeto completo, orçado em mais de R$ 45 milhões, contempla ainda a revitalização da barragem do Lago, intervenções no entorno da bacia do Rio Cascavel e, em etapas futuras, áreas gastronômicas e de lazer.
O “quarentão” que espera reforma
Inaugurado em 1984, o Lago Municipal completa 41 anos em 2025. Com 111 hectares, sendo 38 de lâmina d’água, é um dos maiores parques urbanos do Sul do país e principal cartão-postal de Cascavel. A revitalização busca conciliar lazer, segurança e preservação ambiental, em sintonia com o Plano de Manejo do Lago.