Temer articula construção de uma “3ª via” para 2026 juntos ao governadores

Embora ainda não tenha sido oficializado um nome para liderar o projeto, Temer tem interesse em que Tarcísio de Freitas assuma o papel de articulador político entre os demais governadores. O ex-ministro de Bolsonaro é visto como uma figura de confiança entre os conservadores e, ao mesmo tempo, com capacidade de diálogo fora do bolsonarismo mais radical.

Segundo interlocutores próximos a Temer, a proposta é menos sobre nomes e mais sobre projeto. O ex-presidente deseja repetir, em novos moldes, a estratégia que adotou em 2015 com o documento “Uma ponte para o futuro”, que serviu de base para seu governo após o impeachment de Dilma Rousseff (PT). Agora, a ideia é construir uma agenda nacional em conjunto com os governadores, para ser apresentada como alternativa pragmática e moderada ao embate PT x PL.

A articulação envolve nomes que já são cogitados como potenciais presidenciáveis: Ratinho Junior (PSD), do Paraná; Eduardo Leite (sem partido), do Rio Grande do Sul; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás; e Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo. Todos têm perfis que, de alguma forma, dialogam com o eleitorado conservador e liberal — em especial o bolsonarista, diante da incerteza sobre a elegibilidade do ex-presidente Bolsonaro.

O ex-presidente da República, Michel Temer (MDB) iniciou uma movimentação política com vistas às eleições presidenciais de 2026. Por meio do chamado “Movimento Brasil”, Temer busca unir cinco governadores de diferentes partidos em torno de uma candidatura única de centro-direita , que funcione como alternativa viável à polarização entre Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Protagonismo

A articulação de Temer é vista por aliados como uma tentativa de resgatar o protagonismo político do MDB no cenário nacional. Apesar de não sinalizar apoio formal a nenhum dos cinco nomes, o ex-presidente busca criar um ambiente de convergência entre forças políticas do centro e da centro-direita que se sentem órfãs na atual configuração do tabuleiro eleitoral.

Corrida antecipada

Os cinco nomes ventilados por Temer já ocupam espaços no debate sobre a sucessão presidencial, ainda que informalmente. Ratinho Junior foi lançado como pré-candidato pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. No entanto, Kassab também tem manifestado interesse na filiação de Eduardo Leite, a quem se referiu recentemente como “um sonho antigo”.

Ronaldo Caiado lançou oficialmente sua pré-candidatura no início de abril, durante evento em Salvador. Ele aposta na federação entre União Brasil e Progressistas como alavanca para seu projeto nacional. Romeu Zema e Tarcísio de Freitas, por sua vez, têm adotado postura mais cautelosa, atentos aos desdobramentos jurídicos de Bolsonaro, que está inelegível e se tornou réu por tentativa de golpe de Estado.