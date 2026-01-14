Cascavel e Paraná - Em decisão cautelar, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná interrompeu a aquisição direta de biodigestores por 12 municípios paranaenses em iniciativas financiadas pela Itaipu Binacional. A medida alcança as prefeituras de Cascavel, Curitiba, Altônia, Anahy, Campo Largo, Indianópolis, Loanda, Mangueirinha, Morretes, Rondon, São Tomé e Tuneiras do Oeste, que haviam contratado sem licitação a empresa Biomovement Ambiental Ltda.

O entendimento preliminar do TCE-PR é de que não ficou demonstrada a inviabilidade de competição exigida pela legislação para justificar a inexigibilidade de licitação. As compras fazem parte do Programa Itaipu Mais Que Energia, mantido pela Itaipu Binacional em parceria com municípios do Paraná, com foco em ações socioambientais, eficiência energética e sustentabilidade.

A decisão, assinada pelo conselheiro Maurício Requião determinou a suspensão imediata dos efeitos dos contratos, vedando novos pagamentos, aditivos ou quaisquer ajustes enquanto a cautelar estiver em vigor. O despacho produz efeitos a partir da intimação das partes e ainda será submetido à homologação do Tribunal Pleno do TCE-PR, que retoma suas sessões no fim de janeiro.

O valor global das aquisições suspensas é estimado em cerca de R$ 240 mil, com custo médio unitário de R$ 20 mil por biodigestor. Os equipamentos são destinados ao tratamento de esgoto e resíduos orgânicos, com geração de biogás e biofertilizantes, e vêm sendo utilizados em escolas, unidades públicas e projetos ambientais vinculados aos convênios firmados com a Itaipu.

A cautelar decorre de denúncia apresentada pela empresa Gaiatec Comércio e Serviços de Automação e Sistemas do Brasil Ltda, que questionou a legalidade das contratações diretas. Segundo a denunciante, os municípios adotaram justificativas padronizadas para afirmar a exclusividade da Biomovement Ambiental e a suposta singularidade tecnológica dos biodigestores, sem comprovação técnica suficiente.