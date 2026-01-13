Paraná - O Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) começou a fiscalizar de forma automatizada irregularidades detectadas a partir do cruzamento de dados. O tema inicialmente escolhido para o projeto foi o pagamento indevido de horas extras para servidores comissionados, em função de confiança e agentes políticos em municípios paranaenses. A prática é ilegal segundo o TCE-PR, proibido pela Constituição Federal.

Somente em outubro, foram encaminhados dez Apontamentos Preliminares de Acompanhamento para entidades fiscalizadas pelo órgão de controle nas quais foram detectados indícios de irregularidades relativos ao tema.

Após receber um desses Acompanhamentos automáticos, a entidade tem um prazo de 30 dias para se manifestar sobre as possíveis ilegalidades apontadas no documento. Contudo, essa manifestação apenas é necessária caso haja discordância do apontamento feito pelo Tribunal de Contas. Caso isso ocorra, o referido APA sai do fluxo automático e vai para a análise de um auditor do TCE-PR.

Entretanto, caso o fiscalizado concorde com o apontamento, não é necessário sequer responder ao APA: basta adotar medidas saneadoras, como a suspensão dos pagamentos irregulares. Dentro dos próximos meses, o “robô” da Corte verificará se os indícios cessaram. Em caso positivo, o APA será encerrado, sem a necessidade de abertura de processo no âmbito do Tribunal.