TCE-PR afirma que restrição geográfica em licitação deve ser uma medida excepcional

Paraná - Empresas de fora do estado ou localizadas a centenas de quilômetros vêm ganhando licitações em municípios paranaenses e gerado preocupação entre prefeitos. O temor é que, após a vitória no certame, o contrato não seja executado como prometido, prejudicando diretamente a população. Apesar disso, o TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) reiterou que a restrição geográfica em licitação deve ser medida de caráter excepcional, devidamente fundamentada.

A decisão foi tomada em uma Consulta formulada pelo Município de Pinhalão, que questionou se poderia incluir em edital de credenciamento ou licitação uma cláusula de limitação geográfica, exigindo que a empresa licitante, tivesse clínica no município, como forma de reduzir gastos.

No entanto, segundo o TCE-PR, a cláusula de limitação geográfica deve ser utilizada apenas de forma excepcional, sempre embasada em estudos técnicos e devidamente justificada na fase de planejamento. O relator do caso, conselheiro Fernando Guimarães, destacou que a medida só se aplica quando a natureza do serviço exige a proximidade física, como ocorre, por exemplo, com clínicas de raio-x, onde o deslocamento de equipamentos e pacientes pode inviabilizar o atendimento.

“Não é possível o edital de licitação ou de credenciamento exigir que os licitantes possuam clínica ou estabelecimento de saúde instalado no município para participar do certame. O edital somente pode exigir a efetiva instalação de clínicas ou estabelecimentos como requisito para assinatura dos contratos, em observância ao princípio da competitividade, no caso de adoção da licitação, e ao princípio da igualdade, no caso de adoção do credenciamento”, decidiu o TCE.

Ampla concorrência

O entendimento aprovado por unanimidade pelo Tribunal é que o edital não pode restringir a participação apenas a empresas com clínica já instalada no município. A exigência só pode ser feita como condição para a assinatura do contrato, e não para a habilitação no processo. Assim, empresas de outras cidades ou estados podem participar da licitação, desde que, caso vençam, cumpram o prazo definido no edital para instalar o serviço localmente e iniciar a execução.