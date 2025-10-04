TCE cobra atualização do IPTU; Cascavel recua para evitar “desgaste”

Cascavel e Paraná - Cascavel – A criação do Cadastro Imobiliário Brasileiro – conhecido como “CPF dos Imóveis” – e a pressão do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) para que os municípios atualizem suas PGV (Plantas Genéricas de Valores), utilizadas no cálculo do IPTU, estão movimentando o debate tributário no Paraná. Enquanto cidades como Maringá avançam na adequação legal e em medidas de recomposição orçamentária, Cascavel enfrenta entraves políticos.

“CPF dos Imóveis”

Regulamentado pela Receita Federal em agosto deste ano e previsto dentro da Reforma Tributária, o CIB cria um código único de identificação para cada imóvel do país, urbano ou rural. A ideia é unificar cadastros dispersos – como matrícula de cartório, inscrição municipal ou Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – em uma base nacional com georreferenciamento.

Especialistas explicam que a medida não gera, por si só, aumento de tributos, mas pode levar a revisões do valor venal dos imóveis, utilizado para cálculo do IPTU e ITBI.

“A correção da metragem, da localização fiscal e do uso do imóvel pode, sim, refletir em aumento de IPTU. Não por causa do CPF dos Imóveis diretamente, mas como consequência da atualização da base de cálculo”, afirma o advogado tributarista Matheus Almeida.

A advogada Sara Isabel da Silva alerta para impactos indiretos: “Com maior fiscalização e correção de distorções, imóveis urbanos valorizados que nunca tiveram atualização cadastral podem ser alvo de reavaliações. Isso pode mexer, inclusive, no valor dos aluguéis.”

Recomendação do TCE-PR

Por outro lado, o TCE-PR cobra há anos que os 399 municípios paranaenses mantenham suas PGVs atualizadas. Uma auditoria feita em 2021 revelou que, em média, os valores venais utilizados equivalem a apenas 30% do valor real de mercado – menos da metade do mínimo de 70% previsto em normas federais.