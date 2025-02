TAG: Prefeitura e empreiteira ajustam acordo após TCE-PR aponta irregularidade em obra

Cascavel - O Tribunal de Contas do Estado do Paraná aprovou a proposta de Termo de Ajustamento de Gestão apresentada pela Prefeitura de Cascavel e a empresa Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda. O objetivo do acordo entre o Município e a empresa é a extensão da garantia dada pela empreiteira em obras de pavimentação asfáltica contratadas pelo valor de R$ 3.783.554,60 e executadas em diversas ruas do município.

O termo tem como origem o Acórdão nº 434/2022, por meio do qual a Primeira Câmara do TCE-PR julgou procedente uma Tomada de Contas Extraordinária sobre o assunto. Na ocasião, os responsáveis pela empresa foram condenados a devolver os valores investidos nas obras, pelo fato de estas não terem atendido as especificações do projeto básico previstos em contrato, conforme identificado em fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas. A decisão original também previa a aplicação de multas à empresa, aos engenheiros executores, aos gestores e aos fiscais das obras.

TAG

Com a celebração do TAG aprovava pela nova decisão, a empresa se comprometeu a manter em condições de trafegabilidade e segurança todos os trechos contratados. O Município, por sua vez, deverá constituir uma comissão técnica para realizar o acompanhamento semestral das vias em questão, mantendo o TCE-PR informado, por meio de relatório detalhado com fotos, do cumprimento, ou não, das obrigações da empresa.