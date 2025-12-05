Cascavel e Paraná - Uma decisão liminar do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão imediata de todas as leis, decretos e operações relacionadas a loterias criadas por municípios brasileiros. A determinação foi emitida no âmbito da ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) 1212 e atinge iniciativas já em operação, projetos em fase de implantação e procedimentos de credenciamento de empresas.

A medida ocorre em resposta a uma ação movida pelo partido Solidariedade, que alertou sobre a “proliferação desordenada” de loterias municipais no país. Segundo o partido, mais de 80 cidades já aprovaram leis criando suas próprias loterias — número que poderia chegar a milhares caso não houvesse intervenção judicial.

Na decisão, Nunes Marques afirma que a exploração de apostas e loterias é competência privativa da União, conforme estabelece a Constituição Federal. A Lei Federal 13.756/2018, que regulamenta as apostas de quota fixa (bets), concentrou o modelo fiscalizatório no governo federal e permitiu a exploração apenas por estados e Distrito Federal — não por municípios.

Segundo o ministro, permitir que cidades criem seus próprios sistemas lotéricos gera uma “sistemática difusa e pulverizada”, enfraquece o controle nacional, favorece a atuação de empresas sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e potencializa riscos aos consumidores.

Nunes Marques também destacou que as atividades lotéricas não se enquadram no critério de “interesse local”, necessário para justificar a atuação legislativa municipal.