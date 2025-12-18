Brasília - O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria ontem (17) para invalidar o principal dispositivo da lei que instituiu o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, reacendendo o debate sobre segurança jurídica no campo e aprofundando a tensão entre Judiciário, Congresso Nacional e setor produtivo. Por seis votos a zero até o momento, a Corte caminha para derrubar o trecho que fixava 1988, ano da promulgação da Constituição, como referência para o reconhecimento das áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas.

A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, Gilmar Mendes, que declarou inconstitucional a exigência de comprovação da posse indígena na data da Constituição. Segundo ele, o critério impõe uma prova quase impossível aos povos originários, historicamente expulsos de seus territórios ou submetidos à tutela do Estado. Além de Gilmar, votaram nesse sentido Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, alguns com ressalvas pontuais. Ainda faltam votar Cármen Lúcia, André Mendonça, Kassio Nunes Marques e Edson Fachin.

O julgamento ocorre no plenário virtual e deve ser concluído até sexta-feira (19), caso não haja pedido de vista ou destaque para julgamento presencial. Gilmar devolveu o processo ao ambiente virtual com o objetivo de acelerar a conclusão, dias depois de o Senado aprovar, em ritmo acelerado, uma proposta que restabelece o marco temporal por meio de emenda constitucional.

Omissão da União

Outro ponto central do julgamento é o reconhecimento da omissão da União no cumprimento do prazo constitucional para concluir as demarcações, previsto originalmente para 1993. Os votos já proferidos determinam que a Funai apresente uma lista de antiguidade das reivindicações e que, a partir dela, seja observado o prazo de dez anos para a finalização dos processos pendentes. Para o movimento indigenista, esse reconhecimento é um dos avanços mais relevantes do voto do relator.

O tema voltou ao STF após um vaivém institucional iniciado em 2023, quando a Corte derrubou a tese do marco temporal por 9 votos a 2, sob a relatoria de Edson Fachin. Em reação, o Congresso aprovou um projeto de lei restabelecendo o marco, parcialmente vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e depois retomado pelo Legislativo. A nova lei foi novamente questionada no Supremo, dando origem ao julgamento atual, que contou com 23 reuniões entre partes e interessados.

Em seu voto, Gilmar afirmou que a legislação aprovada pelo Congresso é desproporcional e não traz segurança jurídica ao impor o marco temporal de forma retroativa. Para ele, a sociedade brasileira não pode conviver com conflitos históricos não resolvidos, exigindo do Estado soluções que respeitem direitos fundamentais e evitem a perpetuação de disputas no campo.