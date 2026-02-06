Brasil e Paraná - O governador do Paraná, Ratinho Junior, citou Guto Silva, Alexandre Curi e Rafael Greca como possíveis candidatos à sua sucessão em 2026, sem indicar um nome definitivo. Ratinho afirmou que buscará alguém comprometido com a continuidade de sua gestão. Segundo ele, o sucessor deve manter prioridades como educação, geração de empregos e infraestrutura. Ratinho destacou a experiência administrativa e política dos três nomes mencionados.
MDB 2026
O MDB do Paraná organiza as chapas para a eleição de 2026 e não terá candidato ao governo, mantendo alinhamento com Ratinho Junior. Para o Senado, a principal aposta é Alvaro Dias, que retornou ao partido. Na Assembleia Legislativa, os deputados Anibelli Neto, Batatinha e Tercílio Turini buscarão a reeleição, e o ex-governador Orlando Pessuti deve disputar uma vaga. Já o secretário Rogério Carboni pretende concorrer à Câmara Federal. O partido também negocia a filiação do deputado federal Aliel Machado.
Economia
A fiscalização preventiva do Tribunal de Contas do Paraná gerou economia de R$ 580 mil em obras do DER-PR. A atuação permitiu corrigir irregularidades ainda na execução, evitando prejuízos ao erário. Entre as medidas adotadas estão revisão de preços, supressão de pagamentos indevidos e ajustes em serviços não executados.
Drones
O governador Ratinho Junior anuncia nesta sexta-feira (6) a compra de 243 drones para as forças de segurança do Paraná, com investimento de R$ 12,2 milhões. Os equipamentos serão distribuídos à Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Polícia Científica em todas as regiões do Estado. Os drones serão usados em ações de inteligência, combate ao tráfico, monitoramento prisional, buscas, salvamentos e fiscalização ambiental. Parte da frota já está em operação.
Suspensão pedágio
O Governo do Paraná suspendeu a instalação do pórtico de cobrança de pedágio no perímetro urbano de Rolândia. A Secretaria de Infraestrutura e Logística e o DER-PR informaram que a concessionária foi orientada a retomar o local original de cobrança. A medida busca evitar impactos ao Distrito Industrial e à área urbana do município. A concessionária deverá comunicar a decisão à Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Publicidade de bets
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), defendeu cautela antes de avançar com propostas que proíbem a publicidade de apostas esportivas no Brasil. A declaração foi feita após projeto sobre o tema avançar no Senado. Segundo ele, ainda não há consenso entre os líderes partidários da Câmara. Motta afirmou que o debate deve considerar os impactos econômicos do setor, especialmente no financiamento do esporte e de eventos.
Natal na Mira
Fundada em 2022, a microempresa Bambusa Arquitetura Ltda., de Maringá, acumula R$ 6,3 milhões em contratos públicos para decoração natalina em Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. As contratações envolvem locação, instalação e desmontagem de estruturas decorativas em bambu. O maior contrato, de R$ 2,44 milhões, foi firmado por inexigibilidade para o Natal das Cataratas 2025, em Foz do Iguaçu. A contratação é alvo de apuração pelo Tribunal de Contas do Paraná.