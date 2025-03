STF suspende julgamento do “crime do batom” e da deputada Carla Zambelli

Brasil - Nesta terça-feira (25), a Primeira Turma do STF, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux, julga a admissibilidade da denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro e outras sete pessoas pelo que a PGR (Procuradoria Geral da República) denomina como “trama golpista”. Ontem (24), um pedido de vista do ministro Fux, suspendeu o julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, suspendendo a análise da sua condenação. Com isso, Fux terá pelo menos 90 dias para fazer a análise do caso e liberar a avaliação do colegiado da 1ª turma novamente.

Débora, de 39 anos, está sendo julgada por ter pichado “com batom” a estátua A Justiça em 8 de Janeiro. Ela escreveu “perdeu, mané”, reproduzindo frase do presidente do STF, Roberto Barroso. A “declaração de Barroso” foi dada e, Nova York (EUA), para um brasileiro que perguntava se o código-fonte das urnas eletrônicas iria ser exposto e disponibilizado às Forças Armadas. “O Brasil precisa dessa resposta, ministro”, disse o brasileiro que, pelas imagens e áudios disponíveis foi educado e respeitoso em suas indagações. Em resposta, Barroso disparou: ‘Perdeu mané, não amola”.

O julgamento virtual de Débora começou sexta-feira (21), quando Moraes votou para condenar Débora a 14 anos de prisão em regime fechado por cinco crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Em seguida, Dino seguiu o relator. O placar está 2 votos a 0.

Defesa

Em nota enviada à reportagem, os advogados Hélio Júnior e Tanieli Telles afirmaram que receberam o voto de Alexandre de Moraes com “profunda consternação”. Segundo a defesa, o voto pela condenação a 14 anos de prisão é um “marco vergonhoso na história do Judiciário brasileiro”. Os advogados também afirmaram que Débora nunca teve envolvimento com crimes e classificaram o julgamento como “político”.