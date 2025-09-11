STF condena Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe

A Primeira Turma do STF formou maioria de 4 a 1 e condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por crimes ligados à tentativa de golpe de Estado. O voto decisivo foi da ministra Cármen Lúcia, que destacou a gravidade dos atos e a necessidade de responsabilização exemplar.
Bolsonaro foi sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão, além de multa. O relator, ministro Alexandre de Moraes, havia proposto 24 anos e 9 meses de reclusão, mais 124 dias-multa de um salário mínimo. A pedido do ministro Flávio Dino, a multa foi dobrada para dois salários mínimos por dia.
Os ministros Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam integralmente o voto de Moraes. Já Luiz Fux divergiu, defendendo a anulação da ação, mas ficou isolado e não participou da fixação da pena.
A decisão representa a condenação mais dura já imposta a um ex-presidente no Brasil. Confirma matéria completa na edição impressa de sexta-feira (12) do Jornal O Paraná