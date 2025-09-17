“Sol a vida toda sem proteção”, diz médico de Bolsonaro sobre câncer

Brasília - O médico-chefe da equipe que acompanha Jair Bolsonaro (PL), Cláudio Birolini, confirmou, na tarde desta quarta-feira (17/9) que o ex-presidente foi diagnosticado com câncer de pele. De acordo com Birolini, a característica de pele de Bolsonaro e o fato do ex-mandatário “ter tomado sol a vida inteira sem muita proteção” levaram ao atual quadro e devem ser pontos de atenção, a partir de agora, nas avaliações.

“Não há [previsão de nenhum tratamento adicional agora]. Apenas o seguimento e a reavaliação clínica […] Ele tem outras lesões de pele também. Não dá para tirar todas que ele tem, porque é muita coisa. Pela característica de pele dele, por ter tomado sol a vida inteira sem muita proteção, ele precisa ser avaliado periodicamente”, destacou Birolini, na saída de Bolsonaro do Hospital DF Star, onde o ex-presidente estava internado desde terça-feira (16/9) após sofrer um mal-estar.

As lesões de pele foram identificadas ainda em abril deste ano, durante a cirurgia que o ex-presidente realizou para tratar uma obstrução intestinal, mas, naquele momento, segundo Birolini, a equipe médica decidiu por não intervir.