Só presencial: Câmara de Cascavel trabalha o fim do “Home Office”

Cascavel e Paraná - A Câmara de Cascavel deverá votar nos próximos dias uma alteração no Regimento Interno da Casa. Um projeto de resolução apresentado pela Mesa Diretora pretende revogar a possibilidade de participação remota (online ou semipresencial) dos vereadores nas sessões plenárias, prática que ganhou força durante a pandemia e que, desde então, tem sido incorporada como uma alternativa válida em diversos níveis do Poder Público.

A proposta recebeu parecer favorável da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que reconheceu a legalidade da mudança, considerando-a compatível com os princípios constitucionais e com o interesse local. Agora, o texto segue para votação no plenário da Casa.

No parecer da CCJ, o relator do projeto, vereador Serginho Ribeiro (PSD), destacou que a mudança trata de matéria de interesse local e que está em conformidade com o Regimento Interno e com a Constituição Federal.