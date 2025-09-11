Smart Energy: Tecpar e Fiep promovem conferência sobre desafios do setor e mercado

Curitiba - Cerca de 1,2 mil pessoas participaram da abertura do Smart Energy 2025 – Conferência Internacional de Energias Inteligentes, realizada ontem (10), no Centro de Eventos da Fiep. O evento promovido pelo Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná) e Fiep, organizado pela Rede Paraná Tecnologia e Metrologia, segue até hoje (11). O destaque da programação do primeiro dia da conferência foi a palestra magna sobre sustentabilidade no setor elétrico, ministrada pelo diretor-geral, Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica ), Sandoval Feitosa Neto.

Na solenidade de abertura, o diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais do Tecpar, Celso Kloss, ressaltou que o evento chega à sua nona edição, sempre seguindo um processo contínuo de melhoria. Um exemplo disso, afirmou ele, é a integração com o Fórum de Eficiência Energética, que acontece paralelamente à conferência.

“O Smart Energy vem para trazer respostas às nossas demandas. Isso porque quando pensamos que já temos todas as respostas, mudam as perguntas, então devemos começar tudo de novo. No Tecpar nós temos desenvolvido projetos que se destacam nesse contexto. Um deles é sobre transição energética, que visa ampliar as várias aplicações e tecnologias que estão disponibilizando mais energia, e de maneira eficiente, além de pesquisas sobre uso do hidrogênio verde, biogás e biometano,” pontuou.

O superintendente de Gestão Energética do Governo do Paraná, Sandro Nelson Vieira, destacou a criação da superintendência, há pouco mais de nove meses, como uma importante iniciativa para olhar o tema da transição energética no Paraná de forma bastante responsável.