Smart Energy: Tecpar e Fiep promovem conferência sobre desafios do setor e mercado

Curitiba - Cerca de 1,2 mil pessoas participaram da abertura do Smart Energy 2025 – Conferência Internacional de Energias Inteligentes, realizada ontem (10), no Centro de Eventos da Fiep. O evento promovido pelo Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná) e Fiep, organizado pela Rede Paraná Tecnologia e Metrologia, segue até hoje (11). O destaque da programação do primeiro dia da conferência foi a palestra magna sobre sustentabilidade no setor elétrico, ministrada pelo diretor-geral, Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica ), Sandoval Feitosa Neto.
Na solenidade de abertura, o diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais do Tecpar, Celso Kloss, ressaltou que o evento chega à sua nona edição, sempre seguindo um processo contínuo de melhoria. Um exemplo disso, afirmou ele, é a integração com o Fórum de Eficiência Energética, que acontece paralelamente à conferência.
“O Smart Energy vem para trazer respostas às nossas demandas. Isso porque quando pensamos que já temos todas as respostas, mudam as perguntas, então devemos começar tudo de novo. No Tecpar nós temos desenvolvido projetos que se destacam nesse contexto. Um deles é sobre transição energética, que visa ampliar as várias aplicações e tecnologias que estão disponibilizando mais energia, e de maneira eficiente, além de pesquisas sobre uso do hidrogênio verde, biogás e biometano,” pontuou.
O superintendente de Gestão Energética do Governo do Paraná, Sandro Nelson Vieira, destacou a criação da superintendência, há pouco mais de nove meses, como uma importante iniciativa para olhar o tema da transição energética no Paraná de forma bastante responsável.
“O Paraná é um estado abençoado por conta das suas energias renováveis. Temos uma matriz renovável da ordem de 98%, representada fortemente pela nossa matriz hídrica, com um percentual de energia solar e eólica, e uma representação muito forte da transição energética. Agora buscamos o que chamamos de transição energética 2.0, relacionada a um grande ativo do estado, que são os setores agropecuário, sucroenergético e de proteína animal, com uso da biomassa para biogás ou biometano”, disse.
O vice-presidente da Fiep, Helio Bampi falou sobre o desafio de obter a segurança energética no país até 2030 e a previsão de dobrar a capacidade da indústria de transformação. “O Paraná é exemplo para todo o Brasil. Nosso estado está num momento virtuoso e temos que encarar esse desafio, porque temos um potencial muito forte de ser o ‘supermercado do mundo’. E a Fiep tem dado a sua contribuição, inclusive por meio do seu Conselho Temático de Energia, para que tenhamos toda essa força congruente, convergente e harmônica com o Estado”, pontuou.
PALESTRA MAGNA
Durante a palestra, o diretor-presidente da Aneel destacou a necessidade de se trabalhar com a inteligência das redes elétricas para espaçar o consumo, e falou sobre o desafio de aumentar o consumo de eletricidade, trazer mais eficiência energética, com menor impacto no custo para o consumidor. Ele citou como case de sucesso o projeto de produção de biogás desenvolvido no município paranaense de Entre Rios do Oeste, que começou com uma solução para os resíduos suínos na região oeste do Paraná e se transformou em uma fonte de energia limpa para o município.
Foto: Hedeson Alves/Tecpar