Brasil - Teve início em Cascavel o 38º Show Rural Coopavel, considerado o cartão de visitas do agronegócio brasileiro no começo do ano. Em 2026, o evento também se consolida como o primeiro grande palanque informal da corrida eleitoral. Com eleições em outubro, a feira atraiu, já no primeiro dia, a presença de governador, senadores, deputados federais e estaduais, além de prefeitos e vereadores da região.

Candidatura no telhado

Após reunião entre candidatos de direita ao Senado, o advogado curitibano Jeffrey Chiquini (Novo) deve mudar a estratégia para as eleições de 2026. A tendência é que dispute uma vaga na Câmara dos Deputados, evitando a pulverização de votos ao Senado. O partido deve apoiar a candidatura do deputado Filipe Barros (PL) na disputa majoritária.

Escola reconstruída

O governador do Paraná, Ratinho Junior participou ontem (9), em Cascavel, da inauguração da nova sede da Escola Municipal José Baldo. A unidade foi reconstruída em modelo modular em menos de sete meses e atende 347 alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. O projeto inclui salas de aula modernas, biblioteca, laboratórios e soluções sustentáveis, como energia solar e reaproveitamento de água da chuva. A obra integra o Programa Paraná Recupera Emergencial.

Posse no TRE

O presidente do STF, Edson Fachin, participou, em Curitiba, da posse da nova cúpula do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, fato inédito na história da Corte. Luciano Carrasco Falavinha de Souza assumiu a presidência e Fernando Antonio Prazeres a vice-presidência corregedora. Falavinha destacou ações para as Eleições 2026, com campanha contra desinformação, educação midiática e uso de inteligência artificial.