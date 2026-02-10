Brasil - Teve início em Cascavel o 38º Show Rural Coopavel, considerado o cartão de visitas do agronegócio brasileiro no começo do ano. Em 2026, o evento também se consolida como o primeiro grande palanque informal da corrida eleitoral. Com eleições em outubro, a feira atraiu, já no primeiro dia, a presença de governador, senadores, deputados federais e estaduais, além de prefeitos e vereadores da região.
Candidatura no telhado
Após reunião entre candidatos de direita ao Senado, o advogado curitibano Jeffrey Chiquini (Novo) deve mudar a estratégia para as eleições de 2026. A tendência é que dispute uma vaga na Câmara dos Deputados, evitando a pulverização de votos ao Senado. O partido deve apoiar a candidatura do deputado Filipe Barros (PL) na disputa majoritária.
Escola reconstruída
O governador do Paraná, Ratinho Junior participou ontem (9), em Cascavel, da inauguração da nova sede da Escola Municipal José Baldo. A unidade foi reconstruída em modelo modular em menos de sete meses e atende 347 alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. O projeto inclui salas de aula modernas, biblioteca, laboratórios e soluções sustentáveis, como energia solar e reaproveitamento de água da chuva. A obra integra o Programa Paraná Recupera Emergencial.
Posse no TRE
O presidente do STF, Edson Fachin, participou, em Curitiba, da posse da nova cúpula do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, fato inédito na história da Corte. Luciano Carrasco Falavinha de Souza assumiu a presidência e Fernando Antonio Prazeres a vice-presidência corregedora. Falavinha destacou ações para as Eleições 2026, com campanha contra desinformação, educação midiática e uso de inteligência artificial.
Retomada CCJ
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná retoma, nessa terça-feira (10), a agenda regular de votações na Casa de Leis. A primeira reunião de 2026 marca o reinício das análises de projetos de lei. Entre os temas em pauta estão políticas públicas nas áreas social, educacional e de segurança, além de matérias sobre organização administrativa do Estado.
Jornada 6×1
A proposta de emenda à Constituição que extingue a jornada de trabalho 6×1 foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O texto limita a jornada a 36 horas semanais e prevê que a nova regra entre em vigor 360 dias após a publicação. A CCJ analisará a admissibilidade da matéria antes do envio a uma comissão especial.
PEC do emprego
A primeira proposta de emenda à Constituição apresentada no Senado em 2026 propõe mudanças na forma de contribuição previdenciária das empresas. A PEC 1/2026 substitui a cobrança patronal sobre a folha de pagamentos por uma contribuição sobre o faturamento bruto. A medida busca reduzir custos, incentivar a formalização do emprego e fortalecer a sustentabilidade do sistema previdenciário.
Exclusão na OAB
Projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados prevê a exclusão da OAB de advogados que auxiliarem organizações criminosas ou terroristas. De autoria do deputado Kim Kataguiri (União), o texto altera o Estatuto da Advocacia e estabelece prioridade para processos disciplinares. A proposta prevê expulsão automática em caso de condenação criminal e muda o quórum para exclusão quando não houver decisão judicial definitiva.