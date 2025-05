Setor produtivo levanta bandeira e garante o sinal verde para Contorno Norte de Cascavel

Cascavel e Paraná - O Governo do Paraná autorizou o início dos projetos técnicos para o Contorno Norte de Cascavel — uma das principais demandas de infraestrutura de Cascavel. A conquista é também resultado direto da mobilização coordenada pela Codesc (Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel), que reúne mais de 60 entidades da sociedade civil organizada em torno de pautas estruturantes para o desenvolvimento regional. A confirmação oficial do governador Ratinho Junior ocorreu no início da semana, durante reunião no Palácio Iguaçu com o prefeito de Cascavel, Renato Silva.

Contorno Norte

De acordo com a Codesc, a obra é estratégica para a logística e o agronegócio: o Contorno Norte vai interligar as BRs 277, 369 e 467, permitindo que o tráfego pesado — principalmente de cargas vindas de Foz do Iguaçu, Guaíra e do Mato Grosso do Sul com destino ao Porto de Paranaguá — deixe de passar pelo perímetro urbano de Cascavel. O volume de caminhões cresce significativamente durante os períodos de colheita, o que reforça a urgência da intervenção.

Além disso, a viabilização do Contorno é fruto de uma articulação, conduzido pela Codesc com apoio institucional de parceiros como o POD (Programa Oeste em Desenvolvimento), a Caciopar e a Fiep. A proposta foi validada em plenária realizada no dia 7 de março, com mais de 80 representantes de entidades, além de lideranças empresariais e políticas.