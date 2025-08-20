Servidores da Câmara passam a ter direito a auxílio-alimentação

Cascavel - Foi aprovado ontem (19), em segunda votação, a concessão de auxílio-alimentação para os servidores da Câmara. A proposta foi apresentada pelo presidente Tiago Almeida (Republicanos) e com apoio dos vereadores da Mesa Direitora, Serginho Ribeiro (PSD), Edson Souza (MDB) e Cidão da Telepar (Podemos), exceto o 2º-vice-presidente, Fão do Bolsonaro (PL).

O valor previsto é de R$ 484, pago integralmente aos servidores com jornada semanal de 40 horas e, proporcionalmente, aos que possuírem carga horária diferenciada estabelecida por lei. O cálculo leva em consideração uma média de 22 dias do mês.

O projeto prevê que o benefício será instituído em dinheiro, como verba indenizatória não tributável, sem incidência de imposto e não incorporado ao salário base, aposentadoria e 13°.

Como destacou o presidente, Tiago Almeida, “o orçamento da Câmara permite honrar o compromisso assumido com o pessoal da Casa quando assumimos a Mesa Diretora no início deste ano”.