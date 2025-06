Servidores da Assembleia Legislativa participam de curso de capacitação sobre o SEI

Curitiba - Na manhã desta quinta-feira (12), servidores da Assembleia Legislativa do Paraná participaram de um treinamento sobre o uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). A ferramenta é essencial para a modernização e digitalização dos processos administrativos da Casa. O curso de capacitação foi promovido pela Escola do Legislativo com o objetivo de apresentar as funcionalidades da plataforma e aprimorar o desempenho nas atividades administrativas.

“Mais uma atividade da Escola para ajudar e capacitar tanto os servidores novos quanto aperfeiçoar os que já trabalham com o sistema”, afirmou o diretor da Escola do Legislativo, Jeulliano Pedroso.

Ele ainda destaca que o curso reforça o compromisso da Mesa Executiva com a redução do uso de papel, o avanço da digitalização e o aproveitamento dos sistemas de gestão do Legislativo.

A capacitação, ministrada pela analista de sistemas da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da Assembleia, Milena Renner, lotou o Plenário da Casa de Leis.